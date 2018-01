Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-10

TLAYACAPAN, MOR.- Debido a que no se puede con los gastos de sostener un par de escuadrones, uno en la cuarta divisional y otro en la categoría juvenil, se decidió que el club Rocas Oaxtepec deje este circuito, informó Santiago Rojas, quien es el patrocinador principal de este proyecto que, por falta de respaldos financieros, tendrá que quedar para mejor ocasión, con todo y que está plagado de elementos morelenses o que viven en la región, combinando el estudio con el deporte que puede terminar por ser una carrera, dado que varios de los jóvenes tienen cualidades para volar al estrellato.





Ninguna autoridad se acercó para conocer sus necesidades, las del Instituto del Deporte en su carácter de autistas, y Anacleto Pedraza, quien se atrevió a presentarse en la jornada inaugural, en Tlayacapan para dar la patada inaugural, no aportó nada para que este escuadrón siguiera dentro de una liga en donde se proyectan los escuadrones hacia divisionales superiores, pero eso parece no importarles a los funcionarios de ningún tipo, ocupados en sus asuntos que consideran más importantes, y este grupo de jóvenes termina por irse al llano, cuando que algunos tienen cualidades para ser profesionales.

La marcha del conjunto no era la mejor, pero se debe entender que se estaba en los albores como club, por lo que se estaba pagando el noviciado, además de que varios de sus encuentros se estaban llevando a cabo entre semana, por lo que algunos de los jóvenes no podían salir ni de sus trabajos ni de la escuela, por lo que se tuvieron que resolver los encuentros con lo que se tenía y no siempre se alcanzaban los triunfos.

Así las cosas, todo apunta a que ahora se tendrá un solo conjunto y se participará en una liga de Morelos, en donde las exigencias financieras serán más bajas, pero también la calidad es inferior, no se tiene el mismo grado de exigencia, ni los mismos premios, pero no queda otra, tomando en cuenta que los recursos no se tienen en grado suficiente para hacer los viajes y pagar las cuotas que se requieren para estar en la cuarta divisional, en donde se continuará con el Baxter, los Rayados de Morelos y otros escuadrones, pero ya no Rocas Oaxtepec, lamentablemente.