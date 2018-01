Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-10

1.- Los que juegan aquí y Cuautla

2.- Larios

3.- Femenil

4.- Puente de Ixtla

1.- Los escuadrones que juegan en estos lares y Cuautla tuvieron el triunfo del 3-1 del Sporting Canamy sobre las Águilas del América, en la segunda premier, en donde el 11 de los Halcones de Morelos fue a territorio queretano para el 2-2 y el éxito en penales 4-2; en segunda de nuevos talentos, en Villahermosa, los Arroceros del Cuautla perdieron 1-0 con los Isleños del Carmen, y en liga de ascenso se dio la igualada sin anotaciones de los Corachivas del Atlético Zacatepec frente a los Jaibos del Tampico Madero que por poco se llevan el triunfo en tiro de esquina que por nada se convierte en gol olímpico, pero el portero suplente, Víctor Hernández, se avivó y evitó el gol. Creo que el titular es Luis Cárdenas, y el entrenador, el nieto de Leaño, le quiso dar una lección; ya lo humilló y ahora le dará la titularidad, aunque quizá siga con esta política y lo incluya en el cotejo del torneo de copa, después de que en el evento de apertura nunca se le ocurrió colocarle en la Copa, pero ahora sí. No sé si le ordenaron que vaya con los dos porque la realidad dice que no es lo mejor, pero él, el nieto, está para obedecer órdenes, no para actuar independiente, porque no se debe olvidar que este cuadro no tiene derecho a ascenso y está para hacer jugadores y cuando la directiva que encabeza Jorge Vergara lo decida, se lleva a los mejores y le envía canteranos o a los que se porten mal para que entiendan que el sátrapa es Vergara y los otros, empleadillos.

a.- Corachivas, en casa, apenas 0-0 con Tampico Madero, y por poco se fracasa; pobres. b.- En los juegos de preparación, cuatro derrotas al hilo y triunfo de 6-0 ante Arroceros.

c.- El siguiente encuentro será en el torneo de Copa, donde se recibe a los Murciélagos.

d.- Los Murciélagos, en casa, perdieron 3-1 con los Cimarrones y pueden ir al descenso.

e.- Los Halcones de Morelos igualaron a dos con los Gallos Blancos del Querétaro, y en los penales se conquistó el punto extra con el 4-2, lo que, de visitante, no es tan malo.

f.- El Sporting Canamy, en casa, dio la sorpresa, 3-1 a las Águilas del América; positivo

g.- Los Arroceros del Cuautla perdieron 1-0 con los Isleños del Carmen, allá en Tabasco

h.- Algo se tiene que hacer por parte de Ignacio Rodríguez, porque no se ha triunfado.

i.- En el torneo de la tercera división se está en juegos de preparación; el torneo viene.

j.- En la cuarta división las cosas arrancarán esta semana y Báxter, Rayados Morelos y Rocas Oaxtepec son los que encabezan las cuestiones positivas para la entidad.

2.- Pablo Larios por Movimiento Ciudadano y el PAN por alcaldía de su Zacatepec; él por lo menos sí conoce Zacatepec, no que el Cuauh no sabía ni dónde estaba Morelos.

3.- Karla Paola Nieto Castillo, Mónica Ocampo Medina y Fátima Monserrat Arellano Beltrán, con el Pachuca, perdieron 1-0 en su visita al Veracruz, pero qué tal en el llano.

4.- Puente de Ixtla ganó 3-0 al Jardón Yautepec, en encuentro de corte amistoso, en el estadio Lino Espín Aburto, en juego de equipos de cuarta y tercera divisionales.