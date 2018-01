Local

Gerardo Suarez |

2018-01-09

-El delegado del INE en Morelos enfatizó que no hay opción para que ocurra; “ese no existe, es un mito”, enfatizó

-El proceso electoral es el más vigilado y el más escrutado de la historia reciente del país, subrayó

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó que se está en un proceso complejo, donde se vienen tareas muy sensibles para la organización de la jornada electoral del próximo 1º de julio. Por lo que resaltó que su interés es poner en relieve la importancia que tienen los medios de comunicación para difundir la relevancia del proceso electoral, donde lo central que es la participación de los ciudadanos, no solo en la jornada electoral, sino en las diferentes etapas que ofrece todo el proceso.

Esto, al señalar que en el INE aún están recibiendo solicitudes de ciudadanos (as) morelenses para fungir como capacitadores y asistentes electorales, teniendo para ello la fecha límite del 17 de enero, precisamente que se pretende tener al menos tres aspirantes por cada persona que requiere el proceso, es decir, de un poco más de 700 personas que van a contratar, se quieren tener 2,200 o más personas para revisarlas, para que los partidos políticos también estén presentes en sus entrevistas.

Asimismo dijo que este proceso electoral es el más vigilado y el más escrutado de la historia reciente del país por lo que está en juego y por lo que significa estar en la más importante de las elecciones que han procesado en el marco del nuevo sistema electoral mexicano.

Tratándose pues de una elección concurrente presidencial, donde se renueva todo el poder público mexicano: la presidencia de la república y el Congreso de la Unión, pero también en 30 concurrentes, “de esta manera podríamos decir que la elección del 2015 fue jugar un poquito con la prueba y el error, con un esquema institucional electoral nuevo”, por lo dijo que de ahí el interés de los partidos políticos y el propio interés público respecto a los resultados que se generen. Asimismo, dio conocer que se van a instalar 156 mil casillas electorales, además de que alrededor de 45 mil capacitadores y supervisores del INE van a recorrer todo el país para buscar al 13% del padrón electoral de 89 millones de mexicanos aproximadamente.

Esto, al decir que se visitarán en una primera vuelta a alrededor 12 millones de mexicanos para contar con un millón 400 mil ciudadanos que serán los que se encarguen de operar y escrutar los resultados de esas 156 mil casillas, siendo pues que estas elecciones serán las más vigiladas de la historia.

Por otra parte, enfatizó que no hay opción para el fraude institucional, “ese no existe, es un mito”, precisando que no hay posibilidad alguna de que se tergiverse el resultado de casilla alguna, por la razón de que se extenderá un acta de escrutinio a cada uno de los partidos políticos.

Por lo que dijo “aunque desapareciera esa urna y aunque desaparecieran dos o tres actas o tratarán de cambiar, eso no es posible, los resultados de allí los vio la ciudadanía, los ciudadanos que firmaron, los partidos políticos y observadores y con el procedimiento que se establecerá”, además de que se tomará una fotografía del resultado de esa elección, la cual se irá de inmediato, vía electrónica, a una base de datos altamente blindada, por lo que sostuvo que quien diga que habrá fraude electoral se está refiriendo algo que es inexacto y que hiere la confianza de sus instituciones, ya que insistió se está ante un proceso que blindará la propia ciudadanía y los propios aspirantes y candidatos a cargos de elección popular.