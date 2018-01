Local

Gerardo Suarez |

2018-01-09

-Pugnará por continuar con todos los programas exitosos de la presente administración, dice

Asegura Rodrigo Gayosso Cepeda será el candidato a la gubernatura de Morelos por el PRD y el Partido Socialdemócrata porque él es el único precandidato, razón por la cual, pugnará por continuar con todos los programas exitosos de la presente administración como lo son el de Jefas de familia, beca salario, entre muchos otros así como para lograr una sociedad de derechos.

Dijo respetar a quienes resulten ser los candidatos de las demás coaliciones y partidos políticos, así como de sus campañas que puedan implementar sin importar si estas son sucias, ya que él se dedicará a proponer programas y generar expectativas para cumplir con las expectativas ciudadanas y generar condiciones para ganar en la próxima elección del primero de julio.

Con relación a su decisión de buscar el máximo cargo del estado, precisó que fue una acción consensuada la cual tuvo que tomar después de haber platicado con su familia, sus compañeros y militantes perredistas, quienes en todo momento lo respaldaron en su aspiración y al final, logró sacar una candidatura firme y en unidad así como con el fortalecimiento del PRD.

Cuestionado respecto a que en Morelos no se dio el frente como a nivel nacional sí se registró con el PAN y MC fue porque dijo, cuando empezaron a tener mesas de diálogo con las demás fuerzas políticas no avanzaron en dos temas como fue el no estar dispuestos a impulsar como se hizo a nivel nacional la plataforma político-electoral del PRD, y que para ellos era muy importante ya que al momento de firmar la coalición, se determinaría la conformación de una sociedad de derechos y que las luchas históricas que ha tenido el PRD no se harían a un lado. Es decir, recordó que este gobierno se han tenido logros importantes en materia de derechos humanos, con los matrimonios igualitarios, y aunque falta la despenalización del aborto, aclarando que él no está a favor del aborto, pero sí de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Por tanto, fue este un tema que el PAN jamás estuvo dispuesto a respaldar y a respetar; mientras que a Movimiento Ciudadano se le planteó formar el frente ciudadano con un candidato con el respaldo social y tampoco accedieron.

Al final, Rodrigo Gayosso reiteró que se les dejó en claro que Movimiento Ciudadano o Acción Nacional, podrían encabezar la candidatura a la gubernatura, se habló incluso que podía ser alguien no tuviera ninguna filiación partidista lo que significaba que no tendría que ser alguien del PRD de manera forzosa, pero que sí tendría determinarse a ese candidato mediante una encuesta y siempre rechazaron ese método democrático que propuso el sol azteca.