Observador político - Campañas negras…

Gerardo Suarez |

2018-01-09

Para las elecciones de julio próximo se ha descartado cualquier intento de fraude porque además de que serán mucho muy participativas, serán de las más vigiladas y escrutadas a decir de Pablo Sergio Aiespuro Cárdenas, delegado del INE en Morelos, sin embargo, lo que no dijo es cómo frenar las campañas negras, de denostación, ataque y señalamientos que se harán entre los propios candidatos, sus seguidores y sus respectivos partidos y en general, de todos contra todos. El campo de batalla, el ring de este tipo de acusaciones mutuas, sin lugar a dudas se trasladará a las redes sociales como ha sucedido ya en el pasado.

RABÍN VS CUAUH.- No hay ninguna duda que quien sea el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Encuentro Social (PES) y del Partido del Trabajo, de entre el senador Rabindranath Salazar Solorio y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, estará en la antesala de la gubernatura, es decir, será de los más fuertes para poder ocupar el lugar que hoy sigue ostentando Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Primero, porque a nivel nacional, hasta el momento nadie se le acerca “al señor López”, “Al Peje”, “a AMLO”, o como lo quieran llamar y más ahora que su partido ya está dentro de los tres más grandes del país. Segundo, en Morelos Obrador ha ganado de calle en sus dos últimas elecciones constitucionales tanto en la del 2006 como en el 2012.

Un ingrediente más, tanto el senador como el edil tienen un peso específico y cualquiera será buen candidato, y más si va aliado con otras fórmula al senado como Lucía Meza y Raúl Iragorri, respectivamente. Se bajó Sergio Estrada, el ex gobernador por la alcaldía de Cuernavaca y ahora la busca José Luis Gómez Borbolla por el PES pero por MORENA va con todo Alejandro Mojica Toledo y Gerardo Becerra Chávez de Ita.

Lo cierto, es que la campaña entre Rabín y el Cuauh se intensificó en los últimos días e incluso, se habló de una encuesta donde el futbolista llevaba la delantera cuando ésta aún no ha concluido. Será en los días subsecuentes cuando se tenga el resultado final de quien será el rival a vencer en Morelos de entre estos dos personajes.

REGRESA FIDEL DEMÉDICIS AL SENADO.- A pesar de ser uno de los aspirantes a la gubernatura de Morelos que aspira llegar por la vía independiente, con mayor número de apoyos ciudadanos del INE como lo estipulada el órgano electoral, Fidel Demédicis Hidalgo, quien renunció al PRD, decidió irse a MORENA y luego al Partido del Trabajo sin que en ningún instituto político le hayan dado cabida para sus aspiraciones políticas, solicitó licencia para poder cumplir con los requisitos y hacer precampaña además de continuar con sus apoyos sin embargo, de última hora decidió regresar a sus actividades legislativas en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Así quedó evidenciado luego de que Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, informó de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 02 de enero del presente año 2018, al doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado.

Cabe señalar que el aspirante a gobernador por la vía independiente, solicitó licencia que le fue concedida para separarse de sus funciones como senador de la República el pasado 29 de diciembre del 2017. “Le hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, 2 de enero 2018, me reincorporo a mis funciones como Senador”. Por lo tanto, se quedó con las ganas su suplente, Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, de cuando menos cobrar un sueldo de senador que es por la cantidad de 155 mil pesos. Se desconoce si eso es parte de una estrategia para ya no participar en su aspiración de buscar la primera magistratura de Morelos por la vía independiente.

CORONATO RODRIGUEZ, VIRTUAL CANDIDATO DEL PAN Y PC A GOBERNADOR.- El pasado fin de semana acudió el ex presidente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos a las oficinas del Movimiento Ciudadano, junto con un importante grupo de militantes que se registró para los diferentes cargos de elección popular y ahí, en el centro de operaciones del partido naranja, se vislumbró la posibilidad de lanzarlo como virtual candidato a gobernador por este instituto político y respaldado por Acción Nacional.

La dirigente de MC, Jessica Ortega de la Cruz, tiene ya un importante grupo de militantes ciudadanos que han decidido jugársela y para ello, participarán en los procesos internos y ahora, estarán sujetos para competir con métodos y encuestas con los azules para ir definiendo las mejores propuestas en distritos y municipios a fin de buscar las alternativas para obtener triunfos importantes.

La supuesta candidatura para el empresario Pablo Rivera Palau fue una mala broma, que intentaron hacer creer entre los simpatizantes de ambos partidos pero jamás estuvo en la intención ni de Juan Carlos Martínez Terrazas ni de Jessica Ortega de la Cruz. Por el contrario, el ex Procurador de Morelos y ex diputado federal, ha mostrado ya disposición y por lo pronto, será la propuesta del movimiento naranja que harán a la dirigencia azul, para sopesarlo con las demás propuestas que presente Acción Nacional y que hasta el momento tenga como su viable abanderado, al gris diputado local Víctor Caballero Solano, quien jamás creció ni popular y mucho menos electoralmente, tan sólo porque desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Adame Castillo y su hijo, han tratado de impulsarlo sin lograrlo ya que su presencia no pasa de los pasillos del Congreso del Estado.

JULIO YÁÑEZ VS BEATRIZ VÍCERA.- La capital de Morelos por el PRD y PSD será una lucha interna, en donde se definirá quien esté mejor posicionado de entre solo dos candidatos: una mujer y un hombre. Beatriz Vícera Alatriste y Julio Yáñez. Ella, fue dirigente del OMPRI en el PRI y él, candidato a gobernador en el año 2012 y posteriormente diputado local y ahora dirigente del Socialdemócrata.

Será en los siguientes días cuando se estará realizando una encuesta para definir a quien será el candidato para la presidencia municipal de Cuernavaca, y por estos dos partidos son los únicos que han levantado la mano para contender en el proceso interno. De entrada, la experiencia y recorrido electoral aventajan a Julio Yáñez y más ahora, cuando la crisis financiera le ha pegado al Congreso.

