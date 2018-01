Casos y Cosas de Morelos - El gabinetazo de Morelos luego de 5 años

Opinión

| Sergio Dorado

2018-01-09

Una de las fallas más sentidas contra el gobierno que está por fenecer, a poco menos de un año de dejar el poder, fue la selección del gabinete. Desde el inicio, en 2012, diversos sectores de la sociedad, las redes sociales y parte del periodismo local, veían debilidad en algunos titulares del gabinete de Graco Ramírez, pero éste tan entusiasmado estaba por el triunfo electoral de entonces que incluso creó nuevas secretarías, pues todo era jauja y optimismo en el albor del gobierno graquista; pero no mucho tiempo después, por lo demás, despareció tales secretarías otra vez, cuando el estado entró en una crisis económica severa.

El primer botón de ineficacia fue muestra palpable en la persona de Jorge Messeguer Guillén quien inauguró la administración estatal de Graco Ramírez como secretario de Gobierno, encargado de temas tan difíciles como la política interna y la seguridad morelense. En 2014, sin pena ni gloria, Messeguer Guillén renuncia al primer encargo y contiende por la presidencia municipal de Cuernavaca con todo el apoyo del Estado, la cual pierde ante el ídolo futbolístico Cuauhtémoc Blanco Bravo. Jorge Messeguer Guillén termina la contienda en el cuarto lugar, a pesar de los cuantiosos recursos con que contó.

Después de unas semanas de ostracismo, Messeguer Guillén, el amigo más fiel del gobernador, reaparece como secretario de Movilidad y Transporte donde nunca pudo reparar el sistema informático, que sigue estropeado, y a medio mundo ahí dejó inconforme. Con acusaciones por toneladas sobre corrupción, dejó inesperadamente el cargo. En este momento, el funcionario amarillo es jefe de asesores o algo así de intrascendente, pero la imagen política la trae por debajo del panzazo y del suelo raso.

Una cosa cierta es que el gobernador paga bien y sostiene en cargos de gobierno a quien a cambio sea dócil y fiel, sin considerar el perfil apto para el cargo. La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, como otro ejemplo del tema, presume su turismo dual a cuarenta años de existir este concepto, pero lo presume como si acabara de descubrir el hilo negro. Lo que bien ignora la secretaria es que la educación dual tiene mucho tiempo de practicarse en escuelas de español para extranjeros en Cuernavaca, antes de que la inseguridad llegara a la región y exterminara casi todas las escuelas de este ramo. Además, la dualidad educativa no es difícil de conseguir en una materia tan sencilla como lo es el turismo; lo difícil es ponerlo en práctica en otros campos académicos tales como la abogacía, la arquitectura, la medicina o la administración. Cosa que en Alemania, lleva años haciéndose con excelentes resultados; por eso son potencia económica mientras nosotros no podemos abandonar el tercer mundo.

El otro caso merecedor de atención sobre el tema referido sucedió en educación básica donde como director del Instituto de Educación, Fernando Celerino Pacheco Godínez, no hizo más que calcar la plana de SEP y su reforma educativa a lo largo del tiempo que se sentó a dormir en el cargo. Pero no solucionó la legitimidad del Programa Estatal de Inglés, por ejemplo, donde más de 350 maestros siguen sin derechos laborales después de un cuarto de siglo de existencia. Caso insólito éste porque él mismo, como aviador, estuvo en la nómina de este programa a lo largo de una década sin hacer absolutamente nada.

Y así otros funcionarios que por espacio de la página que se escribe aquí no son mencionados. No tiene caso. Ningún argumento sólido puede contradecir la crisis económica de Morelos, su inseguridad y magra obra pública. Morelos ya no es el mismo, es peor que antes. Hechos innegables que hablan de la ineptitud de un gabinete que dedicó su tiempo a otra cosa y no al beneficio y bienestar de los pobladores de Morelos abundan por todas partes. Pero lo peor, si intenta uno ser perspicaz, es que se confirma que la “dictadura perfecta” con que alguna vez Vargas Llosa calificóel régimen de gobierno mexicano, es cierta. Todavía vivimos en el siglo XX porque somos mañosos perfectos.

Ahora que inicia la revoltura electoral, fácil es advertir que la ralea política es la misma. Las formas se repiten religiosamente en este país: el dedazo, la cargada, la trampa, las dádivas; características que son la misma cosa de siempre, sin encontrar, hasta ahora, antídoto alguno contra la mediocridad de país que tenemos. Y si el contexto y las mañas no han cambiado a lo largo de los años, justo es inferir en el 2018, salvo una que otra excepción, tendremos los mismos funcionarios públicos sin útiles.

La única manera de romper el círculo vicioso es la aprobación de la ley de revocación de mandato y el castigo oportuno al ladrón político.