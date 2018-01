Opinión - ¡Atásquense…!

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-01-09

Aquí en Morelos ya están anotados como sobrinos muchos individuos que se suponen únicos para ser considerados los próximos gobernantes. La ola de ambiciones crece y buen número de ciudadanos se deja arrastrar inscribiéndose en una tarea de lo más molesta y enfadosa: hablar de sí mismos en público, querer convencer a sus diversos círculos de conocidos de que son lo más cercano al personaje más relevante de los últimos tiempos. Ya se sabe que elogio en boca propia es vituperio pero para estos individuos esto no les provoca el menor pudor. Observando con atención y objetividad la oferta es francamente pobre. La caballada está fuera del establo, trota por ningún lado y relincha fuera de tono.

Por el partido de MORENA circula ya una encuesta entre Cuauhtémoc Blanco y Rabindranath Salazar. ¿Cómo puede ser? ¿No hay otros personajes distinguidos que podrían ser motivo de este ejercicio público? Según veo ya aparecen votos en la encuesta en favor del futbolista la mayoría de ellos elogiando su popularidad y su simpatía. ¿Es eso posible? Es decir, o sea… ¿no se ha entendido cuál debería ser el ejercicio de la Política? ¿Basta con ser popular? Vamos, ¿alguien se ha preguntado si este crack de la Selección de futbol conoce –al menos- el Estado que pretende gobernar? ¿O se han ido con la finta después de haberles hecho una cuauteminha?

Y en cuanto al Senador, ¿de verdad se siente idóneo para convertirse en un buen prospecto de candidato? ¿Por qué? ¿Puede aducir alguna razón de peso? ¿Algún argumento válido? ¿Cuántas veces ocupó la tribuna del Senado para defender causas de la izquierda? ¿Cuáles fueron sus posicionamientos contra las Reformas mal llamadas estructurales? ¿Y contra la Ley de Seguridad Interior? ¿Basta, en su caso, que publique un panfleto con fotografías suyas donde aparece pagado de sí mismo en franca y arrogante actitud diciendo que propuso que los niños ya no comieran tantos dulces? Es decir, o sea… ¿todo se reduce a una venta de imagen sonriente y autosatisfactoria?

Otro epónimo personaje es Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador, quien fue colocado mediante arreglos politiqueros como presidente estatal del PRD sin haber sido militante. Ahora su papá lo impulsa para ser candidato a gobernador de este Estado. Se sabe que Graco peleó con los Chuchos porque se han opuesto a esta designación “hereditaria”. Si tenemos ciertos resabios contra el Cuau y contra el senador mudo, ¿no los tendríamos contra este ciudadano? ¿Basta con ser hijo de la distinguida esposa del gobernador para obtener puestos públicos? ¿Cómo se atreven a hablar de democracia? ¿Podría indicarnos cuál o cuáles son sus propósitos como para ser considerado candidato al gobierno estatal? ¿Tiene argumentos de algún peso o relativos a algún tema? ¿Ha sido futbolista o contador público como el Cuau o Rabin?

¿Saben todos estos egregioscuántos pueblos tiene Morelos, cuál es su vocación económica o cuáles serían los principales problemas que padece? ¿Lo saben? ¿Qué los impulsa a anotarse en la lista de idóneos, epónimos, heteróclitos y pluscuamperfectos precandidatos al gobierno del Estado de Morelos?

Sigo preguntando. El pueblo morelense, con toda una gesta histórica revolucionaria ¿va a votar por alguno de ellos? ¿O va a volver a votar por el PAN? ¿O quiere a otra franquicia llamada el PSD o al Panal, el partido de la impoluta maestra Gordillo? ¿O al Verde ecologista que no recoge ni su basura? ¿O al Movimiento Ciudadano que ha destacado a otros personajes que se han enriquecido en la función pública?

Los partidos no han entendido que son sólo una herramienta, un medio para acceder al ejercicio del poder y que este poder debe cumplir con objetivos claros entre los cuales enriquecerse no aparece por ningún lado. Ahora se avecina ya una bolsa enorme de dineros para los próximos candidatos y están aprovisionándose de propaganda y de cómplices para este inminente botín acumulado con los dineros del pueblo. Todos los partidos se frotan las manos. Así que pueden asumir esta conducta ridiculizada por mi sacrosanto compadrito Toño que decía: ¡Atásquense, ora que hay lodo!

Contrastemos estas actitudes plenas de ambición con lo que propone el EZLN: Obedecer y no mandar /Representar y no suplantar /Servir y no servirse /Convencer y no vencer /Bajar y no subir /Proponer y no imponer /Construir y no destruir.

Se trata de construir nuevas relaciones sociales y políticas que fortalezcan el poder de abajo y la organización de los pueblos hacia su autonomía.En cambio, estos aspirantes-suspirantes a obtener candidaturas y en consecuencia algún cargo, aunque sea la gubernatura estatal, no son impulsados por ninguno de estos objetivos.¿Lo vamos a permitir?... Seguiremos…