2018-01-09

Por orden de Miguel A. Marín ya no se integran carpetas contra Mando Único

Los tentáculos del súper comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, no tienen límite ni consideración con el Fiscal General, Javier Pérez Durón, pues a la hora que se le antoja no sólo ordenar y mangonear a quienes trabajan en la FGE, sino que ahora buscaría intimidar a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Contra Servidores Públicos para no integrar carpetas de investigación a donde se involucre en hechos delictuosos a policías de élite adscritos al Mando Único y Policía Morelos, quienes de policías no tienen nada, ya que en las últimas fechas o, desde el surgimiento del llamado Mando Único, en lo único que se han convertido es en verdaderas “ratas de dos patas” con charola.

Y, es que, de las 500 denuncias en su contra integradas en la Fiscalía Especializada Contra Servidores Públicos, por delitos que van desde el homicidio múltiple, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, robo de celulares, carteras y joyas, de ahí que “Rambo Capella” le urge aplacar a los MP’s para que paren frenen las denuncias y guarden las ya integradas en el “pozo del olvido”, entre ellas, la matanza de mujeres y una bebé de dos meses ocurrida hace poco en la colonia Rubén Jaramillo, municipio de Temixco.

De acuerdo a las versiones que han corrido en los pasillos de la FGE, Capella Ibarra llegó de sorpresa junto con su séquito de guarros a la dependencia, junto con Miguel Ángel Marín, coordinador de la Policía de Investigación Criminal, a “jalar las orejas” y amenazas de correr, tanto a la Titular de la Fiscalía, Samantha para poner en ceros las denuncias contra “tijuanos” y policías a su mando.

A todo esto, tal parece que el Fiscal, Javier Pérez Durón se sometió ante la embestida de su “jefe”, porque con todo y lo que se diga, de que el mandamás del fiscal debería ser el Jefe del Ejecutivo Estatal, nos queda claro que no es así, sino que el que manda es otro, el Tijuano, quien se ganó en aquella ciudad fronteriza, el apodo de “Rambo Capella” y se rumora, podría estar en todo ello un tal Oldair, supuesto “amigo” de la Samantha.

Después de su sorpresiva visita dejó la orden e instrucción al coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Miguel Ángel Marín, para que a través de éste esté atento para que de ahora en adelante ya no se integre ni una carpeta más en contra de policías a su mando, incluso jamás se ha visto que el coordinador o jefe de la policía, hoy pomposamente llamada de investigación criminal y antes sólo PJ, no puede estar por encima del Ministerio Público, toda vez que de acuerdo a la ley, los pejotas son auxiliares de los primeros y no a la inversa.

De lo anterior nos recuerda, aquel polémico de José Agustín Montiel, jefe de la policía judicial, quien orquestaba, planeaba y detenía a quien se le antojaba para proferir que él, era el mandamás de toda la PGJE, aunque si no fuera, buscó la manera de hacer cómplices de sus detenciones absurdas a los Ministerio Públicos, sin embargo no logró su cometido, ya que en ese momento quien le paró los tacos, fue Salvador Castrejón Pérez, quien una y otra vez, se pasó por el arco del triunfo las orden de Montiel, simple y sencillamente porque así lo establece la ley.

Ahora, Capella Ibarra en complicidad con Miguel Ángel Marín, pretenden hacer los mismo para que no haya más cargos en contra de la tropa que integra el MÚ y Policía Morelos. En la actualidad ya no sabemos si cuidarnos de los delincuentes o de los policías, ya que por lo general operan estos después de las 22:00 horas y la oscuridad se ha convertido en su perfecto cómplice, ya que a esas horas noche y madrugada, nadie se da cuenta del abuso, del atropello, del uso desmedido de la fuerza y del robo en despoblado contra los inocentes ciudadanos, que en muchas de las ocasiones se trata de borrachines que salen de los bares o de los antros, a quienes con facilidad los intimidan y literalmente.

Tal parece que ya se olvidó aquel baño de sangre consumado por Tijuanos de la Policía Morelos, algunos “encubiertos” y con ropas de civil que dentro de un baño masacraron a sangre fría a una familia, principalmente mujeres, a una bebé y a un niño, sin que hasta ahora uno solo de los asesinos haya enfrentado a la justicia, por el contrario, parecen merecer una medalla por lo que hicieron.

Por tranza y amenazas regresa a una mujer al “bote” en Jojutla

La Fiscalía dio a conocer que Petra Magali “N”, fue asegurada este fin de semana por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la zona Sur Poniente, en atención a una orden de reaprehensión por el delito de abuso de confianza.

En octubre de 2017, el juez de control la requirió toda vez que según consta en investigaciones, Petra Magali vendió a la víctima una máquina soldadora, días después de la venta, la mujer la pidió prestada argumentando necesitarla con urgencia.

Tras el paso de los días, el afectado conoció que la mujer había vuelto a revender la máquina sin su consentimiento, por ello inició la denuncia correspondiente.

Al ser aprehendida por vez primera, el juez de control le otorgó su libertad bajo la imposición de medidas cautelares, las cuales incumplió, por ello la requirió por segunda ocasión.

Petra Magali ingresó a la cárcel distrital de Jojutla a espera de comparecer de nueva cuenta ante el juzgador.

Tres amantes de lo ajeno fueron a parar a la cárcel

Elementos policiacos detuvieron a tres sujetos y a un menor de edad por robo a tiendas de autoservicio en los municipios de Temixco y Cuernavaca.

La primera detención se realizó a las 08:50 horas cuando persona de seguridad interna de la tienda de autoservicio Chedraui ubicada en Boulevard Apatlaco esquina con Carretera Federal México-Acapulco de la colonia Campo del Rayo, municipio de Temixco solicitaron el apoyo de los policías ya que habían detectado a una persona que intentó sustraer mercancía sin pagar por ella.

Al llegar al sitio los policías aseguraron a José Manuel “N” de 23 años de edad, a quien le encontraron diversas prendas de vestir con valor de más de dos mil pesos.

La segunda detención fue a las 17:25 horas en la calle Nardos de la colonia Miguel Hidalgo de Temixco, cuando los policías realizaban recorridos de seguridad un grupo de personas solicitaron su apoyo ya que habían retenido a dos personas que intentaron robarse juguetes de un negocio. Por lo anterior se detuvo a Moisés “N” de 23 años y a un menor de 15 años.

Finalmente, a las 19:10 horas, personal de la Policía Industrial bancaria y Auxiliar que realiza su servicio al interior de Plaza Averanda fueron alertados por trabajadores de la tienda Walmart que era su deseo de proceder en contra de un hombre ya que había sustraído mercancía, ante el señalamiento directo se detuvo a José de Jesús “N” de 36 años de edad.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común mientras que el menor sería puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Menores Infractores.

A prisión preventiva un presunto asalta bancos

Por su probable participación en el asalto a un banco en la colonia Centro de Jojutla, un hombre quedó vinculado a proceso, motivo por el que permanecerá en prisión preventiva.

La Unidad de Delitos Patrimoniales de la región Sur Poniente obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Néstor Benjamín “N”, de 29 años de edad, por el delito de robo calificado, en detrimento de la empresa “BanCoppel”, en sucursal ubicada en avenida Josefa Ortiz de Domínguez.

Respecto a los hechos, el pasado 20 de diciembre empleados de lugar activaron la alarma luego de que un hombre con un arma de fuego hizo fila en una de las ventanillas y al llegar con el cajero lo obligó a entregarle todos los billetes en existencia de 500 pesos.

Al arrebatar el papel moneda al colaborador del banco, el individuo huyó, pero dejó abandonada el arma, que resultó de juguete. Por ello, algunos trabajadores lo siguieron, mientras que otros llamaron a seguridad pública.

Elementos de la Policía Morelos tuvieron contacto con el personal, quien señaló al posible imputado, hecho por el que fue asegurado sobre la misma avenida y puesto a disposición del Ministerio Público (MP).

Posteriormente, Néstor Benjamín “N”, vecino del municipio de Emiliano Zapata, fue consignado ante un juez, quien decretó de legal su detención; a la par de que el representante social formuló imputación en su contra.

Como resultado de la audiencia inicial, el juez conocedor vinculó a proceso al imputado; dictó la subsistencia de la prisión preventiva y otorgó al MP un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.