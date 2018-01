Deportes

2018-01-09

ZAPATA, MOR.- Mañana a las 16 horas, en cotejo de preparación, la escuadra del Selva Cañera se medirá con el seleccionado juvenil de Zapata, en el estadio del lugar, en lo que será un duelo de preparación con miras al certamen oficial de la tercera división, en donde se buscará calificar a las finales, después de que en el torneo pasado se quedó a la orilla, pero ahora las cosas quieren ser diferentes, y se está trabajando para ello.





Selva Cañera ha estado buscando elementos que sirvan de refuerzo, que vengan a resolver problemas que se tienen dentro del conjunto, el que necesita mayor poder ofensivo, porque lo visto hasta ahora no le permitirá volar a las finales, y como muestra se tiene que se encuentra en el cuarto escalón de la agrupación seis, cuando que, oficialmente, sólo llegarán a las finales dos, y extraoficialmente se habla de tres, pero si no se está en estas posiciones, las cosas no van a funcionar, si no se mejora notablemente, porque viene lo más difícil del evento, las dos partes finales.

El conjunto del Selva Cañera se encuentra en el lugar cuatro de la clasificación del grupo seis, al final de la primera vuelta del evento, de 14 jornadas debidamente resueltas y se llevan seis triunfos, cuatro emparejes y cuatro derrotas, con 22 goles a favor por 12 en contra, para una diferencia positiva de diez en este terreno, para 24 unidades, de las cuales dos fueron alcanzadas por la vía de los penales, para un 1.71 de cociente.

En la clasificación del grupo seis, en el primer lugar se tiene a las Águilas de la Universidad de Guerrero con 33 unidades, dejando en la segunda escalinata a los Tamarinderos del Iguala con 32, y en el tercero los Avispones del Chilpancingo con 27, dejando a los morelenses del Selva Cañera con 4, y ya en el quinto escalón el Atlético Cuernavaca con 23, y ya sin posibilidades, los Delfines de Acapulco con 14, el Real Victoria con 13 y el Jardón Yautepec con dos, los que le arrebató nada menos que a los Avispones del Chilpancingo, en la cancha de San Carlos, con una igualada y triunfo por la vía de los penales, lo que habla de que en el conjunto hay calidad, faltan ajustes.