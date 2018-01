Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-09

ZACATEPEC, MOR.- Los Corachivas llevan flan en el arranque del certamen de Copa, los Murciélagos que fueron barridos en su primer partido del torneo de liga, y en casa, 3-1 frente a los Cimarrones de Hermosillo, después de ir ganando 1-0, más por casualidad que por capacidad, por lo que se puede adelantar que los verdes se llevarán el éxito con la mano en la cintura, y la calificación a las finales está asegurada porque el tercero en discordia será el Necaxa que no es precisamente una escuadra especialista en victorias, y menos en el certamen de Copa que no levanta, dado que los escuadrones van con suplentes en la mayoría de los casos, y en la Federación Mexicana de Fútbol se los permiten, y lo único que se exige es que lleguen los entrenadores a las participaciones.

Hasta el árbitro es de los poco conocidos, Édgar Espadas Vallejo, y en las bandas Enrique Martínez Sandoval y Pedro Ramírez Puga, en la cuarta posición, Guillermo Pacheco Larios y el asesor será Jorge Eduardo Gasso Flores, y no sería extraño que se equivoquen en sus decisiones, pero no sucederá nada; los sinaloenses lo que deben desear es no estar en este evento, porque su lucha es por evitar el descenso a la segunda.

Partidos programados para hoy

En los encuentros que se tienen programados para hoy, Corachivas del Atlético Zacatepec frente a los Murciélagos de Guamúchil, Monarcas Morelia ante los Cimarrones de Sonora, los Panzas Verdes del León le harán los honores a los Venados de Yucatán, en donde los locales lucen como amplios favoritos para salir adelante.

Participaciones para mañana

Para mañana, los Diablos Rojos del Toluca frente a los Mineros de Zacatecas, los Correcaminos de Ciudad Victoria ante los Dorados de Sinaloa, los Alebrijes de Oaxaca ante los Cementeros del Cruz Azul, los Rojinegros del Atlas frente a los Tiburones Rojos del Veracruz, los Tuneros del San Luis contra los Toros del Atlético Celaya y los Bravos de Ciudad Juárez irán contra los Lobos Buap.