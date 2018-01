En la red… - 2018. Tendencias y definiciones

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2018-01-08

Ya corrió la primera semana del ansiado 2018 y los primeros 7 días estuvieron marcados por dos constantes, que además son remanentes de 2017: economía y seguridad.

En un apretado resumen podemos saber que, en materia económica terminamos 2017 con una inflación de casi 7%, el dólar regresó a la frontera de los 20 pesos, el gas LP subió 45% promedio el año pasado y 8% en las últimas 2 semanas; la tortilla ajustó su precio en consonancia con el gas LP y la luz comercial, y el huevo también se vende más caro; las gasolinas se deslizaron centavos dependiendo la zona del país, gracias al control que Hacienda implementó a través del subsidio indirecto vía el IEPS.

En resumen, la cuesta de enero podría prolongarse hasta febrero, los primeros siete días del año fueron de latigazos al bolsillo y ya se escuchan los ecos de más aumentos.

En materia de seguridad, ni la Navidad y el Año Nuevo parecen haber dado tregua para marcar una diferencia entre el año más violento de la historia como lo fue 2017 y este que ya cursamos con la misma dirección, solo que esta vez los más afectados han sido justamente los principales responsables del baño de sangre en el que está el país: los políticos.

Tan solo entre la última semana de diciembre y la primera de enero más de 10 aspirantes, precandidatos y militantes de partidos políticos, primordialmente del PRD fueron asesinados. Guerrero marcó la pauta de las expresiones criminales, seguido de Jalisco, Hidalgo y Veracruz.

Lo que se perdieron fueron vidas humanas, sin importar su militancia, pero el mensaje de los asesinos está claro, ellos ponen y quitan candidatos, porque ellos ponen y quitan presidentes municipales y diputados, porque ellos son los que tienen el control en un estado probadamente fallido.

Con esas dos tendencias inició un año esperado por quienes aspiran a llegar a una posición de poder en las elecciones y por quienes seguimos buscando, (pepenando) en una especie de basurero político algo o alguien que valga la pena, que no esté tan sucio, y que todavía pueda aportar algo.

En otro breve resumen de las tendencias que marcan los aspirantes presidenciales, podemos decir que el PRI, afina su vieja per eficiente maquinaria y apostarán por el camino de la alimentación de la incertidumbre para vender la idea de que viene un huracán, sobre todo en el terreno económico a escala global y que el único que le sabe capitanear en tormentas de ese tipo es José Antonio Meade, aunque se antoja casi una misión imposible que los electores le compremos que no protegerá a sus amigos corruptos.

En el frente, Anaya ha tomado el camino del convencimiento de los jóvenes, su partido gobierna casi la mitad del país y parece confiado en que los gobernadores usarán (ilegalmente, claro) todos los recursos necesarios para competir con la maquinaria corporativista del PRI. Mientras tanto Anaya les habla a los jóvenes, chatea con ellos, sabe que 6 millones votarán por primera vez e intenta conectarse con ellos y su apuesta luce aún más arriesgada de la de Meade, pues está probado que los chavos, postean, chatean, hacen y distribuyen los mejores memes, trolean, stalkean, pero no votan, los partidos y los políticos (les cagan), disculparán la escatológica expresión, pero esa es la más común y descriptiva.

Al puntero, Andrés Manuel López Obrador nadie lo baja, pero él no crece. El tabasqueño parece anclado en su eterno 30%, su poderoso y fiel ejército de seguidores a los que no les importa si mañana se declarara el anticristo, ellos votarían por él, pero históricamente está probado que eso no alcanza para ganar la presidencia, por lo que, se supone, tendría que orientar su discurso y sus propuestas a un 15% de históricos indecisos que esperan hasta el final para tomar su decisión. AMLO no termina de conectar con ese público que exige justicia y paz, pero no amnistías, certidumbre en sus trabajos y negocios en lugar de incertidumbre por los fantasmas de que MORENA sea la fachada de la política expansionista de la república bolivariana de Venezuela.

El reloj electoral está ya en marcha, en febrero sabremos quiénes se ganaron un lugar en la boleta por la ruta independiente, y en marzo estarán los nombres definitivos de los que irán a la elección más grande, competida y polémica de la historia de México.

A la par del carnaval de mítines, spots, debates, y la tradicional competencia de “guerritas de lodo”, los ciudadanos tenemos la encomienda de resolver el día a día para subsistir, y sobrevivir a la aventura extrema que significa hoy en día salir a la calle y volver sano y salvo a casa, a ver si en una de esas nos hablan de sus ideas concretas de cómo y qué hacer para mejorar al menos esas dos necesidades.

La de correr…

Esta ocasión, es para desearles que cada día de este año, sea una verdadera experiencia de vida.

Que mantengamos a salvo la capacidad de asombro y el disfrute por lo natural, lo básico, lo simple.

Que rescatemos la fuerza de voluntad para ponerse a salvo, cuidarse, hacer ejercicio, equilibrar las debilidades, ganar salud al mismo ritmo que perdemos vitalidad.

Que los proyectos se materialicen y sean semillas de nuevos retos.

Que los amores pasados, presentes y desconocidos sean remansos de energía para reinventarse en cada día.

La vida es mucho más que noticias, política y dinero, es un regalo infinito.

Disfrutemos el obsequio.

