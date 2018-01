Águila o sol - El alma al diablo

Opinión

2018-01-08

Así reza una metáfora o dicho popular, VENDER EL ALMA AL DIABLO, y hoy cobra mayor relevancia al haber concluido la fecha para llevar a cabo las ALIANZAS POLÍTICO-ELECTORALES, entre partidos, ESTATUTOS, PRINCIPIOS E IDELOGÍA, se preguntaron que eso con qué se come; decíamos en entregas anteriores que, a nivel nacional, conformar una alianza entre el PAN y el PRD, era como mezclar AGUA Y ACEITE, pero ahora que vemos las alianzas en nuestro estado rebasa cualquier lógica, es por eso que referimos que los partidos ahora sí con tal, algunos de no perder, primero su REGISTRO, otros sus PRERROGATIVAS y los menos intentar GANAR, prefirieron VENDER SU ALMA AL DIABLO, y si no juzgue usted, PRD-PSD, durante los primeros cuatro años de la administración, fue clara y evidente la denostación y lucha de poder entre estos dos partidos, al inicio el PSD, peleando y defendiendo a muerte al CUAU, por los Yáne<, después solo defendiendo al PSD del PRD, su Diputado en el Congreso JULIO YÁÑEZ, incluso hablaba de amenazas de muerte por parte de Graco, cuando intentó competir por la candidatura a Gobernador, y un sinfín de luchas y denostaciones entre ambos partidos e integrantes, y AHORAAa, no, bueno, casi casi comen del mismo plato; esperemos ver en qué termina la LUNA DE MIEL, una vez que tengan que definir el REPARTO DEL BOTÍN, perdón, perdón, de las CANDIDATURAS quise decir, a ver si no terminan igual que con el CUAU, dándose hasta con la cubeta, y perdiendo no solo la elección y prerrogativas $$$, sino hasta el registro. Alguno, PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO, no imagino ver de la mano y por la calle, a Terrazas, Bolaños y Jaime Álvarez, actual DIPUTADO, operador de GRACO Y RODRIGO GAYOSSO, haciendo campaña, aunque bueno al igual que los anteriores, tendrán que pasar el MEGA FILTRO, de la repetición, DE LOS PANES Y LOS PECES, léase, CANDIDATURAS, quien dirá poder tragar más pinole y respirar al mismo tiempo, para GOBER, todos quieren, los que no queden, querrán ser SENADOR, y los que no PRESI Municipal, ¿les alcanzarán, los puestos?, podrán con la lucha de $$$$, a GRACO le conviene que su OERADOR JAIME ÁLVAREZ controle el PAN DERO, si no le saldrán de tono y quién sabe al terminar la fiesta cómo le toquen su ritmo, ya veremos también en qué terminan, MORENA-PT-PES, partido este último que había sido vinculado a OSORIO CHONG, decían las malas lenguas que lo había creado para en caso, como ya se dio, que no le dieran chance de ir por la GRANDE, pero curiosamente igual que en la Alianza Nacional el PAN, en la local PES, se le salió del huacal, y hasta el momento, porque dicennn, me han contado, rumoran que el CUAU sigue coqueteándole al PRI, pero bueno por el momento el CHOW, (LÉASE SHOW), está en que HABRÁ IGUAL QUE EN EL DEFECTUSOS, (LÉASE CIUDAD DE MEXICO), ¡qué creen!, psssss si ENCUESTA, para definir quién va a la candidatura para GOBER, por esta singularísima ALIANZA, (MÁS DIABÓLICA QUE el MISMÍSIMO DEMOÑO) léase (demonio ¿ok?), me explico, a ver si me entiendo jejejejeje, MORENA-RABIN, acá, no suena tan tenebroso, Izquierda con Izquierda, al fin ambos ex PRD hoy Morenos, uno chambeador el otro mmmm dejémoslo así, amparado a la sombra del árbol que lo cobija, (como muchosss otros), apoyador del partido MORENA-Morelos, a ver si se la dan, PT-MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, UPSS RECONTRAUPSSS, Ex? PRI, primero amigo del entonces también PRIÍSTA RODRIGO GAYOSSO, (fue su SECRETARIO EN LA ADM MUNICIPAL), ¿hoy dicen peleados?, Ex Pte. Municipal PRI y ex Pte. del PRI, ahora simpatizante (¿?) del PT, (conveniente para ambos, registro uno, participación otro), quiere el chance para Gober y dice que la trae bien a nivel nacional con el PEJE, dice aún traer estructura, cosa que MORENA-PT, mmm, digamos no tanto, y chorro mil votos para El y el PEJE, y lana $$$$, mmm dice que también, ¿será? Naaaaa no creo, en fin, si la llevaba con sus cáuchalas del PRI, me imagino que con OSORIO, también o ¿no?, pero bueno LO DECIDIRÁ LA ENCUESTA (DEDITO DIVINO), y por último en alianzas TAN TA TATANNNNNNN, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (Chon o no Chon)- CUAUHTÉMOC BLANCO, ¡si señorrr!, el enemigo público number ONE de GRACO; GAYOSSO, LOS YÁNEZ, y ahora hasta de CUERNA, dicen, por aquello de hacer o no hacer, que no es lo mismo de TO BE OR NO TO BE, (SER O NO SER), según Shakespeare, jejeje, UTILIZADO PRIMERO. No por causa de utilidad pública por los YÁÑEZ, para conservar el registro del PSD, ahora al servicio de GRACO, lo lanzan a la Aventura Política y ¡ZASS!, chicle y pegó, hoy Pte. Municipal de Cuerna, se pelea con los YÁNEZ y se declara PRESIDENTE INDEPENDIENTE, nomás del PSD, porque para muchísimas cosas depende de YA SABEN QUIÉN, así dicen ahora no jejeje; bueno SE ME TERMINÓ EL ESPACIO, A VER LA ENCUESTA, DEDO DIVINO, qué decide de este trio maquiavélico, quien dé más votos es el que ganará seguramente. Abrazo fraterno de su SERVIDOR Y AMIGO SI ME LO PERMITEN, CARLOS DE LA ROSA SEGURA. Hasta la próxima. P.D, el VERDE y HUMANISTA de seguro RIP.