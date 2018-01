Brevi@rio... - Las coaliciones para la gubernatura

Opinión

Miguel Angel Provisor

Definidas las coaliciones para la gubernatura del estado, la efervescencia por lograr la candidatura al interior de cada una, salvo en el PRD-PSD, son procesos de una lucha con matiz de democracia y de intereses de grupos, donde también como resultado quedarán definidas las candidaturas para otras posiciones en alcaldías y para el Congreso del Estado.

Como en el caso del PRD-PSD es la única coalición donde las cartas están marcadas y habrá una designación por dedazo (a propósito de las lamentaciones absurdas y cínicas de Rodrigo Gayosso cuando habla del fracaso del frente estatal con el PAN y MC), no hablaremos más en el espacio de este día sobre su elección interna para la candidatura a la grande, pues ya se sabe quién la va a ocupar por herencia y decisión del gobernador Graco Ramírez.

En el caso de la coalición PAN-MC, en la que ya sabemos que no va al frente la carta más fuerte de los albiazules, es decir el diputado federal Javier Bolaños Aguilar, los que dicen saber de esto apuestan por la nominación del diputado local Víctor Caballero Solano, un hombre decente y bien intencionado, quien en teoría de ser gobernador no cabe duda que haría un buen papel, sin embargo las posibilidades de que alcance un triunfo electoras el próximo primero de julio son remotas, fundamentalmente porque tanto el PAN como MC carecen de estructura electoral y no les alcanzaría otras estrategias para alcanzar su objetivo. Además, hay quienes piensan que MC jugará un papel como “caballo de Troya” en favor del gobernador y el proyecto de imponer a su hijo en la silla que dejará a finales de este año. De definirse la candidatura en favor de Caballero u otro panista, MC habría negociado candidaturas en alcaldías y distritos locales con preferencia para sus militantes.

La otra coalición, que en el papel luce a vencer, es la de Morena y el PES, y como ya sabemos se definirá mediante una encuesta en la que participarían el pésimo alcalde Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo y el senador Rabindranath Salazar Solorio, pero a la que aún insiste en incluirse el ex alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós, quien se vio en un plan de cuates con el autonominado precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en su reciente gira por Morelos. De cualquier forma, los que dicen saber de esto aseguran que “el Temo” se la va a llevar de calle dejando en el camino a quien desde hace tiempo se sentía seguro en la candidatura, es decir el senador que más viajes al extranjero ha hecho los últimos cinco años. De ser el ex futbolista el elegido por Morena, más vale que los morelenses razones bien su voto y se fijen bien cómo es que tiene a Cuernavaca convertida en zona de desastre.

Finalmente se definió sin el Verde la coalición PRI-PNA, tratándose de los dos institutos que cuentan con estructura electoral, pero que, en el caso del tricolor enfrenta una crónica lucha intestina entre grupos y personajes, de allí que la definición de la candidatura para encabezar la gubernatura sea un proceso que abre serias dudas sobre la capacidad de reconciliación y unidad en el partido. Nombres son muchos pero ninguna parece que tendría posibilidades reales de competir por la gubernatura sin la suma de todos los liderazgos priístas. Rosalina Mazari, Jorge Meade Ocaranza, Amado Orihuela Trejo, Samuel Palma César, Guillermo del Valle y Matías Nazario Morales, son todos cuadros distinguidos que de lograr lo imposible, es decir unirse y ponerse de acuerdo, lograrían recuperar la gubernatura para el PRI, sobre todo ahora que cuentan con la disciplinas y la organización de un partido como Nueva Alianza, quien también por su parte, por primera vez cuenta con más de dos figuras adheridas que podrían ser candidatos a la gubernatura competitivos.

En suma, la suerte en la lucha por la gubernatura está echada y en las próximas semanas, como lo hemos visto en las últimas, los sondeos, las encuestas y las apuestas están a la orden del día, generalmente favoreciendo a tal o cual aspirante, pero que realmente no son confiables sino especulativas; y es que en esto de las mediciones sobre las preferencias, el que paga manda, así es que veremos cómo evolucionan las cosas conforme se acercan los momentos decisivos, en el que un tema aparte y digno de análisis es el de las candidaturas independientes, de las que hablaremos más adelante…

