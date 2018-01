Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2018-01-08

En estos tiempos, donde la información es demasiada y estamos expuestos a múltiples datos que ya ni analizamos, se desarrolla una subcultura de la opinión que se afirma sin menoscabo alguno como avalancha de formas de pensar y de decir las cosas. La opinión, no piensa, la educación sí. Es necesario educar para realizar un cambio social. ¿Pero que es un cambio social? ¿Cómo hacemos un cambio social? ¿Cuál es el papel de lo educativo en el contexto del cambio social? El cambio social se entiende como las alteraciones en la estructura de lo subyacente durante un periodo de tiempo (Giddens), es decir, se trata de hacer modificaciones parciales a las relaciones dentro de una misma estructura o un mismo sistema social. O, dicho de otra manera, se trata de ir constituyendo un nuevo sistema diferente al anterior. En este sentido, la educación juega un papel importante, pues orienta de manera racional esos cambios; el riesgo está cuando se concibe lo educativo como algo que tiene que adaptarse a este mundo cambiante, es lo que Habermas le llamaba la razón instrumental, donde la educación debe contribuir a cualificar los recursos del capital humano para que las sociedades enfrenten con éxito los retos de la competencia y la innovación. La otra vertiente, es la que afirma que necesitamos una educación que contribuya a cambiar el mundo, humanizándolo. Esta es la perspectiva desde la cual se busca formar a las personas como agentes de cambio, con capacidades de incidir en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, como sujetos de transformación, a este enfoque se le denomina racionalidad ética emancipadora. Tenemos pues, dos perspectivas, racionalidad instrumental vs racionalidad ética emancipadora. La primera busca la utilidad, es práctica, busca que el fin sea justificado por cualquier medio, no le importa la ética, ni tampoco le importa reflexionar. La segunda, se basa en el principio de la ética, busca emancipar al hombre, tiene un profundo sentido de confrontación con la naturaleza de los impulsos promoviendo la reflexión, la crítica, la liberación de lo que oprime al ser humano. Es esencialmente humanista y tiene un camino recorrido en Europa como en América Latina; algunos precursores en América latina son paulo Freire, Enrique Dussel, entre otros. Es importante que la educación se plantee el reto de enseñar a pensar, pensar para transformar. ¿Cómo puede pensar un sujeto cuyo primer obstáculo es la condición de ser un oprimido por un sistema social enajenante? ¿Cómo pensar si el sujeto vive en condiciones enajenantes como el consumismo, el materialismo, el hedonismo? Para elaborar una pedagogía emancipadora es fundamental ser partícipes de una educación liberadora, tenemos que partir de ser sujetos de liberación. Para esto es fundamental tomar conciencia de las condiciones en que vivimos, las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de nuestra existencia, ser conscientes de que nos habita un opresor dentro de sí y fuera de sí y que primero necesitamos erradicarlo dentro de nosotros mismos. Mientras la educación sea una docencia sin discencia, es decir, pasar de la teoría a la epistemología, no podemos cambiar nada; pasar de la teoría que es una forma de interpretar el mundo a una epistemología que Zemelman define ésta última, como una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. El ser humano es un ser cuya vocación es la trascendencia, pero ésta se ha cancelado a partir del surgimiento de la posmodernidad que priorizó la dimensión económico-social por encima de la dimensión subjetiva, esa donde se construye los trayectos e itinerarios de la vida, los sentimientos, las emociones, los fantasmas. Hoy, la posmodernidad es ya una expresión con sus mitos, entre ellos el del progreso y actualmente se discute como problema de la sociología.