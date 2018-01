Local

Minerva Delgado |

2018-01-08

Desde hace más de un año, la LIII legislatura local se encuentra sumergida en una crisis financiera sin precedentes, que le impide tener los recursos suficientes para hacer frente al pago de salarios a sus trabajadores; como responsable de la situación, ha sido señalado por sus propios homólogos, el priísta, Francisco Moreno Merino, quien ocupó el cargo de presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

En un hecho inusual, la Cámara de diputados pospuso el reinicio de sus actividades legislativas previstas para el día de hoy lunes 8 de enero.Desde ayer domingo por la mañana, "se filtró" un mensaje dirigido a trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo en el que se podía leer:"El Comité del S.U.T.S.P.L.E.M informa que, por acuerdo de la Conferencia y confirmado en la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, se amplia el periodo vacacional hasta el día 12 de enero del año en curso, para presentarnos a laborar el día 15 de enero. Favor de enviar el mensaje a tus contactos. Buenas tardes".Horas más tarde, una fuente de la secretaría de Administración y Finanzas de la Cámara, confirmó la veracidad del mensaje 'transmitido' por whatsapp a empleados.Se presume que la medida adoptada por diputados "de último momento", se debe a que el Congreso buscaría 'ganar tiempo' para poder hacer frente a la falta de pago de la segunda quincena y el aguinaldo, de por lo menos 600 trabajadores de confianza.A través de un comunicado oficial fechado el cinco de enero pasado, el Congreso del Estado reconoció que, "por causas relativas al cierre del ejercicio fiscal 2017, no ha sido posible hasta el momento cubrir el pago de diversas obligaciones con su personal".Asimismo, expresó "su seguridad de que, como plazo máximo al 15 de enero de 2018, serán cubiertos satisfactoriamente los adeudos con su personal".En diciembre pasado, al no recibir la primera parte de su aguinaldo, empleados afectados amagaron con "colapsar" la ciudad capital apoyados por sus familiares, sin embargo, hasta ahora no han emprendido ninguna acción de protesta.