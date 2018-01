Nosotros - AMLO. ¿La misma mentira de Graco?

| José María Román Román

2018-01-05

La reciente promesa realizada el día 2 de este mes en Izamal Yucatán, en la que menciona que en mitad de su sexenio terminaría con la delincuencia que azota a la nación tiene prácticamente los mismos perfiles conque Graco engatusó y desde luego engañó a los Morelenses, aunque habrá que reconocer que esa promesa fue lo que le permitió el triunfo. La grave y aún más grave diferencia es que el anuncio de su proyecto abarca a todo el país y que es obvio que no basta la amnistía del delincuente para imponer el orden y la paz a la sociedad. Graco dijo que en 18 meses, AMLO que en 36 meses, créanme, no quiero pensar que esto es un mal endémico o un virus contagioso Tabasqueño.

La realidad y en eso AMLO es congruente es que es necesario fortalecer la economía detonando la creación empleos para generar el ambiente económico adecuado a fin de disminuir el índice delictivo, pero es obvio que no es suficiente, se requiere inversión y mucho dinero de aquellos que en gran parte han sido víctimas de los delincuentes y que a estas alturas de la situación no van a invertir los que tengan recursos a sabiendas que el ambiente social les es adverso y conociendo que las tasas impositivas y las cargas que implican la creación de una empresa son francamente agresivas y hacen poco viable su instalación y funcionalidad. AMLO y todos los candidatos deben de entender que el gobierno tiene que dar certeza y seguridad a los medianos y pequeños inversionistas. Otro rubro en que México opera en desventaja con su principal socio es el laboral porque aún con las reformas, siguen gravitando residuos que afectan la relación entre trabajador y patrón. En ese terreno AMLO no ha dicho que va hacer para propiciar ese ambiente que permita el desarrollo generador de empleos. Si consideramos este aspecto en los países desarrollados veremos que la clase media que es de donde se genera la mayoría de los trabajos tiene las herramientas fiscales y reglamentarias que hacen posible su actividad. En México sucede lo contrario y es el gobierno en sus tres niveles quien impone reglamentaciones absurdas e impuestos excesivos que desalientan la inversión, de ahí que el fenómeno de la escasez de empleo y de lo mal pagado tenga en parte su origen. AMLO necesita hablarle al empresariado que queda pero sobre todo a la clase media que aun sobrevive en este país para que sea realista e implante menos burocracia en el gobierno y más facilidades y ofertas viables para crear nuevas empresas o incrementar las existentes a fin de crear el anhelado empleo que permita a algunos jóvenes alejarse de la delincuencia. EEUU nuestro hasta ahora principal socio ha reducido las tasas impositivas en aras de lo mismo, aquí caminamos al revés y es el gobierno el principal generador de los agentes inflacionarios que desordenan la economía y provocan alza de precios que por cierto en este mes silenciosamente se están dando, ejemplos, el alza del gas, la gasolina, la luz, las autopistas, etc. Que son elementos indispensables para las empresas. ¿Cómo generar empleos cuando el precio de la gasolina ha subido en un año más del 20% y el gas más del 30% por solo mencionar dos rubros?

De una sociedad en paz y con justicia parte el progreso. La nuestra ha sido gobernada hasta ahora por políticos que no justifican sus fortunas y menos aún sus salarios y tenemos una sociedad que invierte cantidades absurdas en sus procesos electorales privando a su sociedad de recursos para propiciar su desarrollo como lo es la inversión en obra pública, policía, hospitales y escuelas. Solo miramos un desastre en proceso que fatalmente nos va a enfrentar. El problema es que los enfrentamientos son debidos a las canonjías que representan los cargos y los manejos a discreción de todos los recursos de los contribuyentes. Esto ya comenzó a generar violencia aún en corrientes de la misma ideología izquierdista como acaba de pasar antier en el Distrito Federal (Estado) cuando aparentemente el PRD sabotea un acto proselitista de Morena cuya candidata es doña Claudia Sheinbaumdón de volaron por el aire las sillas y no las promesas en el evento que afortunadamente no originó lesionados graves.

La delincuencia es parte del negocio de los políticos y esto ha quedado demostrado por la magnitud de la impunidad que a gritos nos lo recuerda cuando más del 90% de los delitos no se castigan según nos dicen las estadísticas criminales. La propuesta de AMLO de proponer en el cargo de una nueva secretaría de Seguridad Pública a personajes ligados al gobierno de Fox (Alfonso Durazo) no nos garantiza nada ya que ese ex presidente fue el que detonó la delincuencia en el país y el desorden en la finanzas y la burocracia en el gobierno y su asesor no brilló precisamente por su capacidad de reacción ante la delincuencia. No habló AMLO ni menciona la necesidad de darle profesionalismo a los cuerpos policiacos encargados de combatir la delincuencia y eso es mala señal porque no ataca la raíz del problema de nuestras policías. El Consejo de Seguridad Pública que propone suena interesante pero además de los personajes que lo integren, se requieren reformas legales en varios rubros como código penal y Derechos humanos que aún no queda claro que defienden o a quien defienden y de los cuales AMLO no refiero que va a hacer. El hecho de que todas las mañanas a las 7 se levante AMLO a analizar el problema delincuencial no es suficiente. Graco hizo y prometió lo mismo al inicio de su gobierno y luego al poco tiempo olímpicamente abandonó las reuniones y los resultados los tenemos a la vista cuando solo en 2017prácticamente se llegó a 600 homicidios dolosos en el estado. AMLO está ofreciendo la misma promesa que su paisano el gobernador Morelense que por cierto y si se quiere hacer justicia al pueblo, debe ser juzgado junto con los diputados que han permitido los abusos del gobernante local.