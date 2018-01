Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-05

1.- Un nuevo año

2.- Liga Progreso

3.- Pablo Larios

4.- Arnaldo Pozas

1.- Llega un nuevo año para el deporte, pero las perspectivas no son mejores a las que se vivieron en los más de cinco anteriores, puesto que están al frente las mismas personas y el presupuesto, en lugar de incrementarse, menguó en dos mil pesos, con lo que tiene una pérdida de ocho millones 620 mil pesos del 2012 al 2018, lo que habla de más de un millón anual, sin contar la inflación ni el incremento salarial a los trabajadores, porque de ese dinero, la señorita Jacqueline Guerra Olivares paga a todos, lo que quiere decir que para el deporte habrá algunos pesos, y es que no se sabe a cuánto ascienden los ingresos por el alquiler de los inmuebles, en el caso de que no se faciliten gratuitamente, como lo hizo Graco Ramírez con el estadio de Zacatepec, que lo entregó por espacio de 15 años a Jorge Vergara, con las ganancias para el empresario y todos los gastos para el estado, en complicidad con un grupo de diputados que ahora no pagan en tiempo a sus trabajadores, pero es otra historia, que lo que cuenta es que los deportistas tienen que resignarse a escuchar el que no hay respaldo para ellos, y eso si los dejan pasar a ver a la titular del deporte, porque si la puerta negra tenía siete candados, la de ella es de mil, y sus becados empleados, están en el mismo tenor, y así hasta el uno de octubre, cuando se tenga el cambio, a menos que gane el otro y entonces se condene al deporte a otros seis años más de igual humillación constante, y, en pago, un desayuno, diploma y basta.

a.- Si siguen los mismos al frente del Instituto del Deporte, es de esperar lo igual: nada.

b.- El presupuesto para el deporte bajó dos mil pesos a 17 millones 104 mil pesos; vale.

c.- No se escuchó ninguna protesta de parte de los deportistas por este hecho constante.

d.- Los presidentes de las asociaciones desunidos, lo que bien conviene a las autoridades

e.- Son escasas las voces críticas sobre el particular; a los demás no les importa nada.

f.- En el mundo del deporte hay resignación con la suerte vivida. La caverna de Platón.

g.- La apuesta es a que la Olimpiada nacional no se lleve a cabo, para ahorrar dinero.

h.- Don Joaquín Urrea sin recursos hizo la primavera del niño y un estatal deportivo.

i.- Arturo Becerril, sin recursos tenía la unidad deportiva de Xochi en toda su extensión.

j.- Pero ahora se tiene a Jacqueline Guerra y la diferencia es abismal. Una pena.

2.- La Liga Progreso continuará sus actividades este domingo en las canchas del Vicente Alcántar, que es de los organismos nuevos que vale la pena seguir por su empeño.

3.- Pablo Larios se mete a la política y va por la alcaldía de Zacatepec que lo conoce desde siempre.

4.- Arnaldo Pozas Richards, quien fue árbitro y jugador, actualmente es entrenador de baloncesto y quiere Cuernavaca. La aventura es sumamente difícil, pero ahí está.