| Ignacio Cortés

2018-01-05

TOLUCA, EDOMEX.- César Arturo Ramos Palazuelos refrendó su gafete FIFA, al tiempo que se dio a conocer que fue designado el mejor silbante de la zona de Concacaf, en la varonil, mientras que en la femenil lo fue Lucila Venegas, lo que quedó de manifiesto en reunión que se tuvo, contando con la presencia de Decio de María, en su calidad de titular de la Federación mexicana de Fútbol, y Arturo Pablo Brizio Cárter, traje en el país, de acuerdo a la información en la página de la propia FMF.

En total fueron 30 los nazarenos que refrendaron o recibieron por primera ocasión el gafete FIFA, y aquí los números, nueve como árbitros centrales, diez auxiliares, uno en fútbol de salón, uno de fútbol de playa, cuatro árbitras y cinco asistentes de la femenil, lo que da el total citado y no lo que se dice en la FMF.

Brizio Cárter, quien ya empezó a ser cuestionado por la falta de trabajo para el presente y, sobre todo para el futuro del arbitraje mexicano, dado que continúa con los mismos modelos que se tenían antes de su llegada al cargo, sobre Ramos Palazuelos, quien fue el último de los grandes árbitros surgido de la delegación de árbitros profesionales de Morelos, sostuvo, de acuerdo a la publicación de la FMF que "él pitó la final del Mundial de Clubes, fue nombrado por el Instituto de Estadística e Historia de la FIFA, el árbitro 20 del mundo, me cuestiono en dónde están los otros 19, no los he visto, César tendría que ser el mejor, su ambición debe ser escalar esos lugares para llegar al peldaño que se merece”.

Lista de árbitros centrales que refrendaron o recibieron su gafete FIFA: César Arturo Ramos Palazuelos, Roberto García Orozco, Fernando Guerrero Ramírez, Luis Enrique Santander Aguirre, Óscar Macías Romo, Marco Antonio Ortiz Nava, Erick Yair Miranda Galindo, Fernando Hernández Gómez y Jorge Antonio Pérez Durán.

En cuanto a los nazarenos auxiliares: Alberto Morín Méndez, José Luis Camargo Callado, Marvin César Torrentera Rivera, Miguel Ángel Hernández Paredes, Marcos Quintero Huitrón, Andrés Hernández Delgado, Mario Jesús López Carrillo, Salvador Rodríguez Gorrocino, Alejandro Ayala Valderrama y Pablo Israel Hernández Luna

En el fútbol de salón se cuenta con Francisco Javier Rivera Llerenas.

En el fútbol de playa se tendrá a Miguel Aguilar Mendieta.

Como árbitras a Quetzalli Alvarado Godínez, Lucila Venegas Montes, Francia María González Martínez y Guadalupe Alondra Arellano Sandoval.

Sobre las auxiliares de la rama femenil se cuenta a Lixy Esperanza Enríquez Guerrero, Mayte Ivonne Chávez García, Enedina Caudillo Gómez, Yudilia Carolina Briones Covarrubias y Karen Janett Díaz Medina