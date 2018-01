Local

Guadalupe Flores |

2018-01-04

-Montan el mercado de Reyes Magos y ofertarán sus productos hasta la madrugada del 6 de enero

-Establecidos aseguraron que la calle “es peor que un Tepito; la gente no se mete porque siente que le van a robar”





Sin permiso del Ayuntamiento de Cuernavaca, más de 350 vendedores de la Plaza Lido, Degollado y ambulantes, se instalaron en la calle de Vicente Guerrero del Centro de la ciudad en la llamada "Ecozona" para montar el mercado de Reyes Magos y ofertar sus productos hasta la madrugada del 6 de este mes.

Mientras que los integrantes de la Asociación de Comerciantes establecidos del primer cuadro aseguraron que la calle “es peor que un Tepito; la gente no se mete porque siente que le van a robar”.

En entrevista, el representante del Nuevo Grupo Sindical (NGS) y de los comerciantes de Plaza Lido y Degollado así como ambulantes, Ben Hur Hernández Bringas justificó la instalación de los comercios, luego de expresar “es una costumbre que se ha dado por más de cuatro sexenios y no la implementamos nosotros, sino nos súmanos a la vendimia nada más”.

Dijo que mientras sigan las disputas entre el ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno del estado, “las cosas no van a cambiar, si ellos nos dieran una plaza y las condiciones para poder vender, nos iríamos, pero esas diferencias lo impiden”.

Por su parte, el ayuntamiento de Cuernavaca mediante un comunicado de prensa, informó que comerciantes de las plazas Lido y Degollado, así como integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS), no cuentan con el permiso para instalarse en la calle Guerrero ubicada en el centro de Cuernavaca.

“El Gobierno Estatal, nuevamente violando la autonomía municipal autorizó de manera irregular y totalmente arbitraria a dichos comerciantes sacar su mercancía a la calle, a sabiendas que el ayuntamiento de Cuernavaca no cuenta con la fuerza pública para poner orden, ya que todos los elementos de seguridad están bajo el mando de Gobierno del Estado”, cita el documento.

Mientras que el presidente de la Asociación de Comerciantes, Eduardo Peimbert Ortiz, lamentó la actitud del ayuntamiento de Cuernavaca por no aplicar la ley, “las cosas no se resuelven con declaraciones, sino con la ley en la mano, no es posible que acepten que el comercio informal se instaló y ya, eso no puede ser, la calles es peor que un Tepito, la gente no se mete porque siente que le van a robar la cartera, estamos sin ventas los comercios establecidos”.