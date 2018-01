Local

2018-01-04

Cuautla, Mor.- Hasta el momento el caudal del agua que se trata en la Planta ubicada entre los municipios de Cuautla y Ayala, no se ha incrementado como para poder entregar una dotación a la termoeléctrica de Huexca, señaló el presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y Fuentes Tributarias “Eufemio Zapata”, Ranulfo Flores Benítez. Al mismo tiempo aclaró que tampoco hay una negociación ni recibido dinero para que se le proporcione el vital líquido a la planta de ciclo combinado.





Expresó que mucho se ha hablado de que existen negociaciones y de que en unos días se estará dando agua tratada a la termoeléctrica ubicada en el poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla, “no hay nada, el caudal aumentó apenas unos 100 o 200 metros cúbicos por segundo de 250 que tenía a 450, aproximadamente”.

Manifestó que en tanto la Comisión Nacional de Agua (Conagua) no les diga que el caudal de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) aumentó, no hay negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad. “Claro que nos vamos a sentar, cuando nos digan que el caudal aumentó, y también vamos a ver que nos ofrecen, ese fue el acuerdo que tenemos con todos los comisariado ejidales que forman Asurco”, sostuvo.

Indicó que en este caso, se tienen que sentar cuando se haya aumentado el caudal, para que de esa forma haya beneficios para todos, “el alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava menciona que existe una negociación, nosotros no sabemos nada, porque mientras el caudal no se incremente no hay agua para la termoeléctrica”.

Observó que para ellos es importante lo que diga la Conagua, porque es la instancias gubernamental que está monitoreando el caudal, si se incrementa, “tenemos que ver, previo acuerdo con los comisariados si nos sentamos y, saber que ofrecimiento hay de parte del CFE”.

Sobre las acusaciones en su contra por presuntamente ya haber negociado una dotación de agua para la planta de ciclo combinado, dejó en claro que no hay nada “cómo puede negociar algo, cuando la gente que está en el plantón no permite que se termine el acueducto para que la termoeléctrica tenga agua”.

Mencionó que el empresario Arnulfo Montes Cuén, debería de ver eso, “cómo se negocia algo sin no hay acueducto, no hay agua para la termo, cómo le hacemos, nosotros estamos tranquilos”.