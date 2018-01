Observador político | El secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca…

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-01-04

Enlos próximos días la sociedad estará a prueba con los cañonazos de dinero queestarán ofreciendo los candidatos de PRD para tratar de mantener el poderpolítico, económico y evitar prácticamente que Graco Ramírez Garrido Abreu sigalos caminos de su amigo Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y no pide lacárcel. En breve se demostrará si puede más el dinero del gobierno o el rechazosocial de los morelenses contra el mandatario y su familia por tener sumido aMorelos en la pobreza, en la corrupción, por tanta inseguridad, así como porsus negocios ilícitos y el endeudamiento que el tabasqueño y cómplices de susdiputados heredarán al Estado por los créditos multimillonarios que le hanautorizado. En breve se ver si hay continuidad o cambio radical en el gobierno.

GANÓ EL PES EN SU ALIANZA CON MORENA.- Mientras tanto y sinimportar ser un partido chico y con riesgo de perder el registro nacional enlas siguientes elecciones, en el Partido Encuentro Social quienes ganaron desdeel primer instante en que se firmó la alianza con MORENA y PT han sido susactuales dirigentes, es decir, José Luis Gómez Borbolla y José Manuel Sanz, quienesestán aprovechando la popularidad del alcalde Cuauhtémoc Blanco parabeneficiarse en las candidaturas para el próximo proceso electoral.

De entrada, el líder del PES en Morelos, está amarrado en laprimera posición de la lista para diputados locales por la vía plurinominal,sin embargo, en las últimas horas han cambiado las cosas y ante la negativa deSergio Estrada Cajigal Ramírez –por miedo a Graco- de bajarse del caballo rumboa la presidencia municipal que ya gobernó en el periodo 1997-2000 ha decidido,su ex cuñado y líder del Encuentro Social, presionar para que sea él quienencabece la candidatura de estos tres partidos políticos en Cuernavaca. Esa esla presión que ahora han estado metiendo a sus aliados para lograr seguirbeneficiándose con más candidaturas pese a que su staff para las candidaturases extremadamente reducido.

Por su parte, José Manuel Sanz, uno de los dos gachupines juntocon Juan José Arrese, nació en Madrid en 1955. Y desde su llegada a México,particularmente a Cuernavaca, mostró cuáles son sus debilidades: elalcoholismo, las mujeres de talla grande y el amor por el dinero fácil. Todoesto ha evidenciado una red de corrupción en el Ayuntamiento de Cuernavaca,donde cobra mensualmente entre 28 y 25 mil pesos, de acuerdo a versionesperiodísticas.

Sinembargo, ahora José Manuel Sanz, también tiene ya asegurada la primera posiciónplurinominal en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, por ser quien instruyey ordena en los acuerdos con MORENA y PT.

ELSECRETARIO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA.- Bien, esos 28 mil o 35 milpesos que le son depositados en dos exhibiciones quincenales en su cuentainstitucional, no son gastados. No es que se trate de un hombre ahorrativo, no yaque sus allegados aseguran, que la red de corrupción le deja al menos 1 millónde pesos mensuales, digamos que por “cobro de piso” de varias dependenciasmunicipales, a quien incluso, desde la Tesorería se le pagan facturas de gastospersonales por alrededor de 300 mil pesos mensuales, según fuentes confiables.

Los 28mil pesos o 35 mil pesos de su sueldo y los 300 mil pesos mensuales de gastosde alimentos y bebidas –su debilidad es el tequila y el vino tinto-, sontomados del presupuesto del gobierno municipal, dinero que proviene de losimpuestos de los ciudadanos de Cuernavaca. Incluso, se presume que esas grandescantidades de dinero se consiguen por distintas fuentes de ingresos como por larecolección de la basura, cuyo directivo le entregaría personalmente el dineroa Sanz y en efectivo.

Tan sólode la Dirección de Gobernación, según testimonios de los propios trabajadoresque se rebelan contra los actos de corrupción, y que si no se separan de suspuestos es porque no tienen otra opción laboral, personal especial deinspección y vigilancia recauda mensualmente entre 2 y 4 millones de pesos, queno ingresan a la Tesorería Municipal, es decir, son “mordidas” –así se lesllama también a las extorsiones- que no dejan rastro, sino en el testimonio delos extorsionados que no denuncian por temor. Parte de ese dinero llega a manosde Sanz, quien escala a la Presidencia Municipal una parte mínima, comolimosna. El verdadero hombre del poder, y su instrumento como muñeco de teatroguiñol, personaje reducido a sólo popularidad, son causa de corrupción.

A cambiode protección de su identidad, la fuente informativa ofreció pruebas. Sanztiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, y en Estados Unidos. Lasinvestigaciones por lavado de dinero, tráfico de influencias, delitoselectorales, corrupción, falsificación de documentos, extorsión, incumplimientocomo hijo, esposo y padre, venta de cargos públicos, exhiben entero a quien, ala luz de los hechos, es el hombre de poder en el Ayuntamiento de Cuernavaca,que recibe todos los días dinero ilegal, producto de la red de corrupción disfrazadade actos legales cuyos recursos económicos captados no ingresan a las arcasmunicipales, es encabezada en el ayuntamiento de Cuernavaca por José ManuelSanz, secretario técnico del gobierno municipal, con funcionarios en puestosclave para la recolecta de dinero sucio, e incluso, empresarios que dejaron laclase media y hoy son nuevos millonarios, como un supuesto prestanombres deSergio Alberto Estrada Cajigal, ex gobernador de Morelos de 2000 a 2006, ahoraempresario millonario que era antes empleado de segundo nivel.

Entre losempleados al servicio de Sanz, están Víctor Manuel Garcés, quien fue directordel DIF estatal con Sergio Estrada Cajigal, a quien despidieron de la gerenciade “El rincón del bife”, propiedad de la familia Gómez Borbolla, por actos decorrupción. Estrada Cajigal es cuñado del actual presidente del PES en Morelos,José Luis Gómez Borbolla, y debajo de Garcés está su incondicional, CayetanoHipólito Prieto, hermano del magistrado del Tribunal Superior de Justicia,Jorge Hipólito.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73