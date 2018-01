El Tercer Ojo - ¿Qué futuro nos depara? ¿El deseable, el posible, el de siempre?

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2018-01-04

«El Poeta Prometéico… viene a dar testimonio de la luz…Y la poesía entera del mundo… Tal vez sea la luz… El Poeta Prometéico es la antítesis siempre. El Hijo, el que se encara con el padre que es la primera afirmación creadora, cruel e inmisericorde. Representa el amor contra el ceño adusto de Jehová en la Biblia.Y el amor en Prometeo contra la dictadura caprichosa de Júpiter entre los Griegos… Y el amor en Edipo contra las sombras pre-históricas y sub-conscientes… Y el amor apasionado y loco de España en Don Quijote contra la razón absolutista y fría de la Europa del renacimiento.»

León Felipe

Amables lectores que me han seguido a lo largo de los años que llevo escribiendo esta columna y que el Regional del Sur acoge dentro de sus páginas generosamente; después de un cierre del año 2017 dramático, cuasi apocalíptico, aparentemente devastador, secuestrados de certidumbres o certezas que nos permitan proyectar una idea de futuro deseable; parecemos entes en estupor atrapados por un pesimismo y una “Dulce certidumbre de lo peor”. Pareciera que nada queda por perder. Solamente, y tal vez, poseamos aún los sueños mágicos de los buenos deseos o propósitos que anestesian, más aún, nuestros cuerpos doloridos, macilentos, harapientos y asténicos.

Pensar el futuro nos parece, si no imposible, sumamente riesgoso y etéreo.

Algunos, aún presas de ese estado de obnubilación, se contorsionan e intentan, tan sólo ello, cerrar el ciclo de dolor, desesperanza o indefensión aprendidas, y tratan de sobrevivir a lo que venga, al menor costo, vagando como muertos vivientes, de un lugar a otro; otros, asumen un “principio” de vida, para todas las circunstancias y momentos, que pudiese expresarse con una oración del modo siguiente: “Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no está en mis manos cambiar, la fortaleza para cambiar lo que esté en mis manos hacer y, sobremanera, la sabiduría para entender la diferencia”, ello, más allá de dicha expresión verbal, salmodiada o no, anestesia también el espíritu y la conciencia, pues sólo deja una esperanza en un “Ser superior”, un mesías, un líder, un caudillo, un otro yo que no sea yo, quien se encargará, si la fe le alcanza para ello, de darle el juicio acertado para decidir el momento en el cual debe aceptar y el instante preciso en que debe actuar. Un tercer sector de personas cree, ciega y fervorosamente, que vivimos un mundo maravilloso e inmejorable, imagina que todo, absolutamente todo, está organizado de modo tal que no es necesario hacer nada más allá de lo que un Estado, un Gobierno, un Modo de producir y reproducir las condiciones de existencia, dejan; por ende, nada hay que hacer más que seguir manteniendo las cosas como están. Y Adicionan estos últimos a sus ensoñaciones, si tratamos de modificar esto podríamos irnos hacia el despeñadero y caer perpetuamente a situaciones peores aún.

Sin embargo, no son éstas las tres únicas opciones que tenemos; aunque parezca opaca e imperceptible una cuarta opción, está presente como idea de futuro y no como fuerza estimular presente.

Si algo nos ha distinguido del resto de las especies restantes de este mundo es esa competencia de ser seres intencionales y propositivos que vivimos gregariamente o, más precisamente, en sociedad. Ni los instintos, ni los estímulos presentes son suficientes para explicar y comprender nuestro comportamiento. La idea de futuro, tener en nuestra cabeza el resultado de nuestros actos antes de la realización misma de los actos y de tener el resultado esperado de los mismos actos ya sabemos que estos están gobernados por los propósitos que les guían, por los valores y principios que les subyacen y, en síntesis, por esa idea de futuro deseable.

Empero, más todavía, tenemos otra competencia que nos permite reconocer en los otros que no son nosotros, la competencia intencional y propositiva, de modo tal que nos es posible compartir colectivamente nuestros propósitos, intenciones, valores, creencias o intereses y, consecuentemente, actuar colectiva y no sólo individualmente. A esta competencia le denominamos Teoría de la Mente.

Hasta la próxima.