Casos y Cosas de Morelos - ¡Feliz año, estimado y único lector!

Opinión

| Sergio Dorado

2018-01-04

A propósito delas fechas navideñas, estimado y único lector, deseo a usted y a su apreciable familia que este nuevo año que recién inicia esté lleno de mucha paciencia y perseverancia. Doy por sentado el eterno deseo de temporada respecto al amor, la dicha y las bendiciones colmadas, que por cierto también le envío. En estas fechas hay un cierto tufo cursi que de alguna manera atrapa, nos hace abrazarnos y nos queremos tanto, nos deseamos tanto, y cenamos como fieles órdagos junto al tintineo del árbol de navidad.

Le deseo paciencia, en cambio, porque como se ve el panorama de enfrente, el año 2017, es decir, el que nos acaba de abandonar a nuestra suerte, no será el peor de la historia. Inocentemente lo pensé. Créalo usted, no estoy fingiendo. En el 2017, el crimen hizo de las suyas en Morelos a grado tal que nos colocó en la parte superior del top ten del delito de alto, medio y bajo impacto; la carestía y el desempleo fue socialmente injusta e imparable mientras los salarios decrecieron en poder adquisitivo; las manifestaciones y los bloqueos de la ciudad, gracias al incumplimiento del poder, se volvieron demenciales y tradicionales. Pero no será el peor.

El año 2018 que usted, estimado y único lector, todavía anda celebrando, viene peor. Por eso apelo a su paciencia, no crea que es en vano. De inicio, los combustibles han aumentado sin consideración social alguna y bien sabemos que cuando esto sucede todo encarece. Aunque lo insólito del asunto aquí, estimado y único lector, no es tanto su desdicha por lo que económicamente le espera este año –que ya es mucho decir, desde luego-, sino que la perrera de candidatos a cargos populares ya anda suelta en campaña electoral prometiendo un paraíso superior al de la nueva visión, como si para ello no se necesitaran enormes recursos tanto para engordar mejor la corrupción como para cumplir con mendrugos al pueblo.

Pero recuerde usted que además de paciencia, estimado y único lector, también le deseo perseverancia, pues la familia come, viste y calza, y el tiempo, como dice una canción, no se detiene. Y más allá del seno del hogar, que desde luego es lo más importante, perseverancia le deseo también para seguir insistiendo que la equidad económica y social de los mexicanos crece como insulto a lo que debiera ser un México pacífico y orgulloso. Pero…