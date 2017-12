El Tercer Ojo - Nuevamente: algo sobre las personas con discapacidad

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-12-30

A la indeleble amistad y estima de Rosa González, Claudia y Adriana

Estimados lectores que me siguen. Esta ocasión deseo contar a ustedes que el día 14 de diciembre, la LIII legislatura del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, en sesión solemne, entregó el Premio Estatal para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos “Gabriela Raquel Brimmer Dlugacs” 2017 y un Reconocimiento Especial a Personas con Discapacidad destacadas en nuestro Estado. Debo decir a ustedes que fueron dos Personas las acreedoras al Premio citado y otras dos, entre las cuales me encuentro, al Reconocimiento.

Aparte de lo gozoso y satisfactorio que pudiese parecer el hecho en comento, considero que merece una reflexión que trascienda, más allá de lo evidente, los linderos o baremos de la invisibilidad, o de su opaco y velado “reconocimiento” oficial y político-mediático.

Ustedes podrán coincidir y acordar conmigo que, otra vez, más allá de estos eventos mediáticos y de la supuesta visibilización de las personas con discapacidad y las condiciones que deben afrontar para tener éxito en la vida, la invisibilización, el ocultamiento o enmascaramiento de la existencia de esta realidad como un fenómeno social inapelable, más allá de coyunturas político-electorales, parece destino manifiesto.

Quiero resaltar el hecho de que fuera de la coyuntura decembrina para los actos de carácter mediático, asistencialista, altruista y caritativa, al margen de la coyuntura político electoral que se avecina y que se presenta como una oportunidad para resaltar las campañas políticas de los suspirantes a alcanzar algún espacio de poder político, nada podemos escuchar o percibir el resto del año, al respecto.

No existe política pública alguna, de carácter integral e incluyente, tanto en los aspectos educativos, de salud, recreación, trabajo y participación política efectiva en la vida sociopolítica y socioeconómica nacional.

Sea que provinieran éstas del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial; sea en los ámbitos Federal, Estatal o Municipal, no son perceptibles acciones sistemáticas y sostenidas como acciones de gobierno; otra vez, no existe política pública alguna, en ninguno de los aspectos referidos, con presupuesto permanente y con una continuidad a prueba de los tiempos políticos que marcan nuestra vida electoral nacional.

Deseo adicionar a lo que comento, estimados lectores que me siguen, que entre los galardonados y reconocidos una persona, muy joven por cierto y mujer, era ciega, el resto éramos personas en silla de ruedas. Una era mujer, el resto éramos varones. Nuevamente, señalo que desde el logo que representa a las personas con discapacidad, hasta este tipo de eventos, muestra la exclusión dentro de la exclusión. La exclusión de género y la exclusión de otras formas de discapacidad.

No quiero dejar por obvio que la sensación de conmiseración subyace, clandestina y agazapada, tras esta serie de actos. Una sensación que en nuestro interior reverbera con expresiones tales como, “Véanlos, pese a su condiciones de ser vulnerables –como si el resto de la sociedad, en este Estado, Gobierno, entidad federativa y Modo de Producción-- no lo fuésemos el resto de la sociedad.

Parece que los únicos sectores vulnerables fuésemos nosotros, los nosotros de siempre y ellos, los ellos de siempre, los otros que no son nosotros, son quienes de vez en vez deben mirarnos y satisfechos decirse a sí mismos, los hemos reconocido e incluido, id en paz y no pequéis más.

Ahora bien, ¿A qué viene esta reflexión?

No me cabe la menor duda. Cuando son el Estado y los gobiernos que lo encarnan quienes deben afrontar –desde los ámbitos preventivos, educativos y de inclusión—esta fenomenología y, cada vez más, éstos, abdicando de su responsabilidad, lo delegan o en la familias, o en las asociaciones civiles o, en su defecto, en el altruismo privado, no podemos menos que expresar lo que a todas luces es evidente en todos los ámbitos de la vidas social, política, económica y cultural:

¡¡¡Nada de nosotros, sin nosotros!!!