Local

Gerardo Suarez

2017-12-29

Se les hace saber la responsabilidad que recae en ellos durante el proceso electoral del 2018

Nadie puede obligarlos a abrir o no determinados paquetes tras cerrarse el proceso electoral, destaca





La presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, durante la continuación de los talleres que se imparten a los consejeros distritales y municipales, les hizo saber la responsabilidad que recae en ellos durante el proceso electoral del 2018.

Les dijo que nadie puede obligarlos a abrir o no determinados paquetes tras cerrarse el proceso; donde ningún partido ni nadie les puede decir eso, siendo pues ese el análisis que hace el consejo electoral ante las situaciones concretas de un paquete donde ellos deberán tomar decisiones y las cuales deben estar apegadas a la ley, siendo ello fundamental.

Donde dijo que si deciden o no abrirlo es porque la ley se lo señala, de ahí la importancia de que todos deben estar unidos, saber dialogar entre ellos, donde no necesariamente tienen que pensar lo mismo, pero para eso hay diálogo y debe haberlo entre ellos y tomar la mejor opción, en este caso, de si se abre o no un paquete, o si se manda o no un reporte de la incidencia.

Siendo pues decisiones fundamentales las que van a tomar a la hora de hacer los cómputos, incluso cosas más sencillas, citando como ejemplo “llega un candidato que ya se pasó la fecha y les dice que les ayude a ponerle el sello de un día anterior, total no pasa nada, ahí lo que tienen que hacer es cumplir con la ley y de eso van a tener conocimientos los partidos políticos para que no ocurran esas prácticas.

Otro ejemplo que dio fue que 2014 en el Impepac no se estaba acostumbrado a registrar con paridad, aunque había cuotas de 30, 40, 70 30, se registraba de todas formas, por lo que en ese año se les dijo a los partidos que si en sus planillas no había 50 y 50 no los registraban.

Subrayando “fue muy fuerte para el Impepac, fue difícil para el instituto mantener la autonomía y decir vamos a cumplir con paridad, de lo que aún todavía se tienen repercusiones”, empero, dijo, se logró abrir espacios para las mujeres, con firmeza, donde se les dijo a los partidos políticos que ese era el acuerdo del Impepac y se tenía que cumplir, por lo que si no traían los registros como establecía el acuerdo, no se registraba la lista de candidatos.