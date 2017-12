“A dos de tres caídas, sin límite de tiempo” - IMPEPAC y el SUP-JRC-101/2017…

Opinión

| Arturo Serrano Vázquez

2017-12-29

En el mes de abril del presente año la Sala Superior del TEPJF, órgano jurisdiccional especializado en resolver controversias en materia electoral, emitió una sentencia (SUP-JRC-101/2017) mediante la cual confirmó que para que los ministros de culto puedan ser postulados como candidatos a cargos de elección popular, en los ámbitos federal y estatal, deben separarse de manera formal, material y definitiva de su ministerio cuando menos con cinco años de anticipación al día de la elección.

El tema viene a cuento ya que en días pasados el ciudadano Juan Antonio Sandoval Tajonar, ex sacerdote católico y presidente del Consejo de la fundación “Don Bosco”, entregó, ante la autoridad administrativa electoral local -Instituto Morelense de Procesos Electoral y Participación Ciudadana (IMPEPAC)- su carta de manifestación para convertirse en candidato independiente a la gubernatura del Estado de Morelos.

A la fecha el IMPEPAC no se ha manifestado respecto a si permitirá o no al ciudadano en mención continuar con el trámite para conseguir la nominación por la vía independiente. De aplicarse el criterio de la sentencia referida, Toño Sandoval estaría impedido para competir en la contienda del uno de julio próximo, ya que la Ley es muy clara respecto al requisito de elegibilidad; pero habría que exhortar a la autoridad a ser expedita en sus determinaciones y no hacer esperar a los interesados hasta última hora.

Desestima PRI Nacional al Local…

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sacrificó las aspiraciones de varios de los militantes y simpatizantes tricolores en el estado de Morelos, interesados en contender por cargos federales (senadurías y diputaciones), y cedió más del 50% de estas candidaturas a las organizaciones que convinieron participar en la coalición “Meade un ciudadano por México”: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PNA).

El instituto político que fundó la profesora Elba Esther Gordillo, el PNA, llevará mano en la postulación del ciudadano que competirá para la primera fórmula al Senado, así como de quien disputará el distrito federal número dos, con cabecera en el municipio de Jiutepec. Al PVEM le corresponderá nominar a los candidatos para los distritos federales locales número uno y cinco, con cabeceras en Cuernavaca y Yautepec, respectivamente.

Curiosamente solo en los estados de Morelos y Quintana Roo, territorios en donde el PRI no gobierna, se permitió a Nueva Alianza seleccionar a quien será el candidato al Senado de la República; esta maniobra permite especular que el CEN del Revolucionario Institucional poco o nada le interesa lo que ocurra electoralmente hablando en la tierra de Zapata ya que ningún de los actores políticos de aliancistas cuenta con el arrastre, el capital político, el colmillo o la imagen para salir avante en la contienda comicial.

Joyitas de la semana

*En su registro como precandidato a la gubernatura de Morelos, el ex presidente del PRD Morelos describió a la coalición entre MORENA, el PES y el PT como “un proyecto de izquierda que esconde a la derecha”. Valdría la pena preguntarle al joven político cómo calificaría a la alianza que respalda su “apá”, integrada por el PRD, el PAN y MC.

*El Fiscal General del Estado externó su deseo de continuar en el cargo por nueve años más, si, lo leyó usted bien ¡nueve años más!... Ojalá las y los diputados que integran el Congreso del Estado de Morelos consulten a los ciudadanos que “supuestamente” representan y en conjunto decidan si respaldan o no el trabajo hecho hasta este momento por quien ocupa desde noviembre de 2015.

*El PRI Morelos suma y suma generales, pero nada de militantes. En días pasados se conoció el nombramiento de dos nuevos secretarios adjuntos a la presidencia del Comité Directivo Estatal. ¿De verdad el PRI Morelos se fortalece con dichos liderazgos? Lo que necesita el Partido tricolor son más agremiados y simpatizantes, ellos son la verdadera fuerza para competir en una elección.

