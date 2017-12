Local

| Jorge Robles Salazar

2017-12-26

Cuautla, Mor.- La respuesta fue clara de parte del presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), Daniel Pérez Valdés “sacó la convocatoria, pero antes voy hacer una auditoría de cuando menos 5 años atrás, ¿les parece’”. Esa fue la réplica dada a quienes estuvieron en la Ciudad de México en las oficinas de la UNPCA para entregar un presunto escrito redactado por comisariados ejidales para exigir el cambio en la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) de la zona de influencia del ingenio “La Abeja”, de Casasano.





Advertido de que había una rebelión de parte de algunos integrantes del comité, encabezado por Carlos Arias Reyes, el dirigente nacional de los cañicultores se previno ante los señalamientos hechos por los productores cañeros que recayeron en el ex líder de la ULPCA, Luis Félix Rodríguez Sosa.

Según la información proporcionada a “El Regional”, el ex presidente de la ULPCA no está conforme no solo con el nombramiento de de Carlos Arias Reyes, quien está al frente de la organización de cañicultores desde hace dos años, sino porque no le permitieron imponer a algunos de sus subalternos.

La manifestación en contra del actual dirigente cañero, Carlos Arias Reyes fue encabezada por el mismo Félix Rodríguez Sosa y Javier Mercado Carbajal, quien es secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC-Morelos).

La información detalló que entre el dirigente nacional Daniel Pérez Valdés, y el ex dirigente cañero, Félix Rodríguez Sosa, hay conflicto de intereses, que se dio poco antes de que se hiciera la transacción entre el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) al grupo Beta San Miguel.

Fue por eso, abundaron que Rodríguez Sosa, fue desconocido como presidente de la ULPCA, y en su lugar se nombró a Carlos Arias Reyes.

Tras la determinación hecha por el presidente nacional de los productores cañeros, Daniel Pérez Valdés, el conflicto quedó arreglado, aunque se teme que vuelva haber un nuevo intento de parte de los supuestos inconformes encabezados por Félix Rodríguez Sosa y Javier Mercado Carbajal.

La amenaza velada de que se realizará una auditoría a los últimos 5 o más años, “no es nada más una advertencia, todo parece indicar que el arqueo en la ULPCA se está realizando para saber cómo se dieron los manejos económicos desde que FEESA administraba el ingenio La Abeja”.