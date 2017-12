Local

Yesenia Daniel |

2017-12-25

-Con casi 300 años de tradición sería el primer año en la historia que no se llevaría a cabo

-Debería realizarse aunque no sea el 1º de enero, sino en otras fechas importantes de aspecto religioso: historiador

Jojutla, Mor.- Con casi 300 años de tradición este 2018 sería el primer año en la historia que la Feria de Año Nuevo de Jojutla que no se llevaría a cabo. En la opinión del historiador Abdí Azael Vázquez Román, el festejo debería realizarse aunque no sea el primero de enero, sino en otras fechas importantes de aspecto religioso, que en sí es el motivo de esta fiesta.

Con opiniones a favor y en contra, la Feria de Año Nuevo se organiza cada año y se instala en las principales calles del centro de Jojutla para celebrar al Señor de Tula, un cristo negro que se apareció y que prácticamente desplazó al patrono principal de la Iglesia de San Miguel de Arcángel en esta misma localidad.

La fiesta religiosa reúne a más de tres mil comerciantes locales y foráneos que se instalan en la vía pública por tres semanas, lo que genera comentarios en contra como la proliferación de basura y desaseo, y cuestiona también la calidad de los productos que se venden en estos puestos, ya que mientras hay quienes opinan que en estas ferias tradicionales deben vender sólo artesanías y productos no piratas, también se señalan cuestiones de seguridad y protección civil por el uso de instalaciones eléctricas y anafres o instrumentos calientes que podrían poner en riesgo a los visitantes; y hay quienes consideran a la Feria como un atractivo turístico con espacios para actividades culturales y oportunidades para activar la economía local.

Este año derivado del impacto catastrófico que tuvo el sismo del 19 de septiembre, en donde colapsaron más de dos mil 600 viviendas y edificaciones tan solo en el municipio de Jojutla, el cabildo decidió por unanimidad suspender la Feria, la decisión del cabildo también fue motivada por el homicidio de una mujer que fue baleada en pleno zócalo y a plena luz del día hace dos semanas. Antes del homicidio de la mujer, que era empleada del ayuntamiento, el cabildo todavía vio la posibilidad de hacer la Feria en una sede alterna, pero después de este hecho violento, definitivamente la suspendió e informó que concentrarían los esfuerzos en la reconstrucción de la ciudad y en terminar de demoler las casas que aún hacen falta.

Sin embargo la opinión del historiador Azael Vázquez Román, se enfoca en el aspecto histórico y plantea la posibilidad de realizarla el quinto viernes de cuaresma, por citar un ejemplo, fecha en la que según los documentos que hay, indican que en plena misa el Señor de Tula estando en el altar mayor desaparece, los buscan en Tlaquiltenango y lo encuentran en Jojutla en el altar de la capilla de la Señora de Guadalupe.

“La Feria es un fenómeno de cambio, de adaptación, surge de alguna manera conforme la ideología va cambiando la Feria se va adaptando porque la Feria empieza a festejarse los 14 de septiembre, pasa el tiempo, después tiene que modificarse porque cuando se introduce el cultivo de arroz se encuentran con que ese tiempo era la temporada de siembra o de cosecha, no recuerdo bien, y la gente que cosecha no le puede poner el mismo empeño al cultivo y a la fiesta del Santo entonces deciden desvincular al Santo con la fecha de su aparición y lo cambian al primero de enero, el primero de enero de 1848 es la primera Feria que se festeja como año nuevo y de ahí se adaptó, no se eliminó ni siquiera un año, entonces teniendo este antecedente se puede adaptar otra vez, tenemos fechas, está la del quinto viernes de cuaresma que es la primera vez que se aparece en Tlaquiltenango y que se pasa a Jojutla, se puede festejar ahí o regresarla por un año al 14 de septiembre pero no eliminarla”, consideró Vázquez Román.

Hasta 2017 la Feria se celebró 294 veces desde 1724 con la aparición del Cristo del Espino (porque se aparece en una cubata), o Cristo negro, durante el mes de septiembre, pero desde hace 170 años se hace cada Año Nuevo.

“Más allá si el relato es verdad o es mentira, cobra relevancia lo que significó para la gente en el siglo XVI y XVII, el Señor de Tula se aparece dos kilómetros al norte de la Hacienda de San Gabriel Las Palmas en Amacuzac, no hay nada, por eso el Señor de Tula porque ese lugar se llamaba el potrero de Tula o cuadrilla de Tula, mucha gente piensa que viene de Tula, Hidalgo; y no es el lugar donde se aparece, cuadrilla de Tula o potrero de Tula, o Señor del Espino porque se aparece en una cubata, de ahí pasa a la casa del arriero que lo encuentra, de ahí a la capilla de la Hacienda de San Gabriel y desaparece cuatro veces según el relato; de la Hacienda pasa a la cubata otra vez hasta que el primero de enero de 1723 lo trae en solemne procesión desde San Gabriel hasta Tlaquiltenango (…) lo ponen en el altar mayor, ahí ya de entrada desplaza al santo patrono Santo Domingo de Guzmán”, agregó Vázquez Román.