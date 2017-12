Local

2017-12-25

Tlaquiltenango, Mor.- El kiosco de estilo porfiriano del zócalo municipal de Tlaquiltenango es el único que sobrevive de la época porfiriana en la zona sur, reveló el historiador local Abdí Azael Vázquez Román, al hablar sobre la remodelación que se está haciendo en este municipio.

Desde hace un año, el gobierno local decidió remodelar el zócalo municipal cuyo principal cambio era la instalación de una techumbre sobre la explanada en donde se hacían actos cívicos, deportivos y populares, el proyecto fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalando ciertos requerimientos como el material a usarse y el evitar obstaculizar la vista del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, una construcción del siglo XVI a cargo de las ordenes de frailes franciscanos y dominicos.

En su momento, el historiador Abdí Azael Vázquez, hizo algunas observaciones al presidente municipal Enrique Alonso Plascencia, quien las minimizó y dijo conocer todo el aspecto cultural que habría de trastocar estos cambios y evitó tomar en cuenta su opinión.

“El proyecto se escuchaba muy bonito y moderno, pero yo les cuestioné en dónde está, o sea, se me hizo un poco serio porque para esos proyectos mínimo debe haber una maqueta o planos, y es lo le hice ver, que teníamos una iglesia del siglo XVI, casas del siglo XIX, el kiosco porfiriano (…) cómo va a empatar todo esto con su proyecto de arquitectura, y fue cuando me contestó que yo no le viniera a dar clases de Historia porque él ya lo sabía todo, y bueno, existían fotos del proyecto de la remodelación del Asoleadero pero ese ya no se hizo”, comentó Azael Vázquez.

El kiosco del zócalo municipal tiene un gran valor histórico, de hecho, está considerado como patrimonio vigilado por el INAH, y para su intervención se necesita su autorización.

Sobre esta pieza, Abdí Azael Vázquez Román, refirió que durante el porfiriato (1884-1911) el presidente de México, Porfirio Díaz, mandó colocar kioscos de estilo europeo en las principales ciudades que estuvieran cerca de la Ciudad de México, sobre todo aquellas que estuvieran cerca de donde pasara el tren, por ser ciudades con más desarrollo económico y población.

En Morelos se sabe que hubo kioscos porfirianos en Puente de Ixtla, Jojutla, Cuautla y Tlaquiltenango, por mencionar solo algunas, pero al menos en la zona sur, el único que sigue existiendo es el de Tlaquiltenango.

Una de las características de estos zócalos de la época porfiriana era el águila coronada en plata u oro arriba del kiosco, sin embargo esta pieza se perdió con el paso del tiempo.