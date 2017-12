Local

No subirá el precio del kilo de tortilla en 2018

Guadalupe Flores |

2017-12-24

-El empresario del ramo, Antonio Vázquez Quezada dijo que dependerá de los costos de los insumos

-En apoyo a la economía de consumidores, esperan mantener en 18 pesos el precio máximo por kilogramo, señaló





En el 2018, no se prevé un incremento en el precio del kilogramo de las tortillas, sin embargo, esto dependerá de los costos de los insumos, dijo el presidente del Consejo Estatal de la Masa y la Tortilla en Morelos, Antonio Vázquez Quezada.

En entrevista, comentó que el precio límite por kilogramo es de 18 pesos y aseguró que no se prevé un aumento en el costo del producto para proteger a los consumidores, pero confían en que no aumenten los costos de producción.

El líder camaral señaló: “No estamos planeando un aumento de precio, no lo tenemos previsto, elmaíz está en precio, pero el gas ha aumentado mucho; estamos haciendo convenio con una gasera para que nos dé un precio especial para mantener el precio del producto, pero todo dependerá de que no aumenten los energéticos. No se prevé ningún aumento hasta ahorita.”, dijo.

Además indicó que el precio tope es de 18 pesos, el cual “se ha mantenido durante el 2017 y estamos bajo el esquema del libre precio de la tortilla”.

Explicó que el precio del producto actualmente está liberado, por lo que cada dueño de establecimiento puede fijar el precio sin rebasar el tope máximo de 18 pesos.