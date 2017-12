Local

Gerardo Suarez

2017-12-22

El ex gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez, al acudir a un evento del Partido Encuentro Social, dijo que estar “enamorado” de Cuernavaca y estar cerca de la gente que está interesada en dar lo mejor por la ciudad capital, por lo que dijo que trabaja de cerca con el Partido Encuentro Social (PES), presidido por José Luis Gómez Borbolla, sabiendo que Cuauhtémoc Blanco puede llegar al registro por la gubernatura del estado.

A pregunta expresa de que si va por la alcaldía de Cuernavaca, Estrada Cajigal dijo que no son sus intenciones por lo pronto y que tampoco tiene temor al gobernador Graco Ramírez, esto al cuestionársele el por qué dimitió en su aspiración, señalando: “se estaba platicando, iban muy encaminados en ese tema, pero sinceramente por motivos estrictamente personales decidí no participar”.

El ex mandatario estatal dijo que pudiera estar acompañando y fortaleciendo con ideas a quien quede como candidato de la coalición a la gubernatura de Morelos, negando vaya a ser asesor, sino que su interés es estar cerca de quien se interese por el bien común.

Sobre la administración del actual alcalde Cuauhtémoc Blanco, dijo que a su gobierno no hay que darle una calificación, sino ver las condiciones que no han sido fáciles, esto al recordar la deuda que se heredó, así como el crecimiento que ha tenido el ayuntamiento en personal, con sindicatos, con conflictos internos y externos, y lo más importante, con una gran cantidad de necesidades en la ciudad, por lo que no ha sido fácil para el alcalde, pero sí nota la gran voluntad que tiene, por eso creo que hay que estar cerca”, finalizó.