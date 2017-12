Local

2017-12-22

-Le tocará mover los corazones de la gente de Morelos para recaudar fondos y llevarlos a Oaxaca

Jojutla, Mor.- En Morelos la fundación altruista de Taiwán Tzu Chi repartió monederos electrónicos, cobijas, alcancías y atención médica a más de 6 mil personas de los municipios de Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango que perdieron todo en el sismo del 19 de septiembre. Cuando la fundación Tzu Chi vino a Jojutla, la gente no sólo había perdido su casa o empleo sino que estaba moralmente devastada y asustada, el mensaje que vinieron a dar fue de amor, porque la fundación se rige por este valor humano universal, ayudar al que menos tiene sin importar raza, condición social, credo religioso, edad, género o filosofía partidista.

La comisión de más de 30 personas, principalmente voluntarios de Taiwán, se fue el pasado 14 de diciembre tras dos meses de estar en Morelos; sin parafernalias. El grupo se despidió diciendo que en México, en Jojutla especialmente, dejaban a “familia”, las personas a quienes tocaron con su bondad, pero la semilla quedó sembrada aquí en donde la gente se mostró sorprendida de que fuera de México, hubiera gente que le conmoviera venir a ayudar, y ayer nació la Fundación Tzu Chi Jojutla que le tocará mover los corazones de la gente de Morelos para recaudar fondos y llevarlos a Oaxaca.

“Queremos que nos conozcan y que de alguna manera nos apoyen porque queremos empezar el proyecto de la Fundación Tzu Chi para buscar donaciones porque tenemos una meta de poder apoyar a nuestros hermanos de Oaxaca, tenemos que buscar las alternativas porque Tzu Chi no ha llegado a Oaxaca y sabemos que en Oaxaca sufrieron un sismo mucho antes que nosotros, el 7 de septiembre, y pues también hubo afectaciones muy grandes para toda la ciudadanía y entonces vamos a empezar de estas donaciones de manera muy sencilla: boteando, vamos a pedir el apoyo para que nos cuiden de alguna manera, en el sentido de que sepan que somos nosotros los que traemos este chaleco e identificaciones los que pertenecemos a la Fundación, que no se dejen impresionar por otras personas, tenemos una página de feisbuk para que nos reconozcan y no se dejen impresionar por nadie”, explicó Ivonne García Hernández, coordinadora de voluntarios Tzu Chi en Jojutla.

Antes de ir a Oaxaca cuando hayan recaudado fondos en los municipios de la zona sur, los voluntarios de la fundación Tzu Chi Jojutla, indicaron que concluirán el trabajo pendiente en Jojutla porque tienen que verificar que todas las personas que se inscribieron para recibir ayuda la hayan realmente recibido, y los que falten, verificar por qué ya no fueron, y poder ayudar.

El trabajo de los voluntarios de Tzu Chi Jojutla para recaudar dinero para llevarlo a Oaxaca será a través del boteo en las calles con la gente que le nazca donar cualquier moneda, pues recordaron que el dinero que se repartió en Jojutla, Tlaquiltenango y Tlaltizapán, lo donó gente, incluso de recursos económicos limitados de varios países del mundo, que conocen de las necesidades y el sufrimiento, uno de sus lemas es “hoy por ti, mañana por mí”.

El grupo de voluntarios de Tzu Chi Jojutla tiene una página de FB “Tzu Chi Jojutla”, o en el centro de acopio “Brigada 55” que está ubicado en el parque Ricardo Sánchez, en el centro de Jojutla, son los dos únicos lugares en los que se puede contactar a los voluntarios de la fundación humanitaria; éstas personas son vecinos de Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán y de Tula, Hidalgo, que quisieron sumarse al ejemplo de apoyo de la fundación taiwanesa.