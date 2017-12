Local

Guadalupe Flores |

2017-12-22

-Además reprueban que diputados modificaran la ley para buscar candidatura sin pedir licencia

-No existió consenso en los criterios para establecer su permanencia, recrimina la CANACO

Cúpulas empresariales criticaron la reforma constitucional que el Congreso local aprobó para que el fiscal general del estado esté nueve años en el cargo; además lamentaron la modificación a la Ley Orgánica que autoriza a los diputados dejar el cargo cuando quieran en busca de una candidatura para los comicios del 2018 y sólo tendrán que notificarle a la Junta Política y de Gobierno.

Sobre esto, el presidente de la Cámara Nacional Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), Alejandro Uribe García, opinó que los actuales legisladores locales aprueban leyes a través de acuerdos políticos.

“Hay cosas que no se entienden, los diputados pierden de vista que son representantes populares; no atienden las necesidades del pueblo, la aprobación de leyes son un acuerdo o son al vapor o por consigan y realmente no generan ningún beneficio a la sociedad”, opinó.

Uribe García rechazó tajantemente que el titular de la Fiscalía pueda estar hasta nueve años en el cargo, luego de considerar que no existió consenso en los criterios para establecer la permanencia del fiscal.

Se pronunció porque exista un proceso de transparencia y no una simulación en la designación del titular de la Fiscalía, además de que deber ser un perfil ciudadano que cumpla con el requisito que establece la ley.

Finalmente, consideró que es reprobable que los legisladores pretendan separarse del cargo cuando quieran y no como lo establece el Tribunal Estatal Electoral con 180 días de antes de la elección.