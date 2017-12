Local

Yesenia Daniel |

2017-12-22

Jojutla, Mor.- Las primeras dos semanas después del sismo a finales de septiembre los concesionarios del transporte público en la zona sur no pudieron dar el servicio, las calles estaban cerradas, la zona céntrica de Jojutla estaba resguardada por militares, la gente tenía que llegar caminando a su destino, todo era un caos y ellos, como miles de personas más, tuvieron que adaptarse a las condiciones, pero ahora a tres meses de la tragedia, los representantes del transporte en la zona sur piden al municipio escuchar su propuesta de habilitar la calle principal del centro en doble sentido para desahogar el tránsito.

Jojutla, la ciudad comercial de la zona sur, es también centro de operaciones bancarias; a tres meses del sismo apenas un banco volvió a funcionar, el resto de la banca privada ha habilitado cajeros automáticos que resultan inútiles para otras transacciones. Aunque la ciudad es pequeña, en las horas pico, el tránsito vehicular se vuelve pesado y se forma un cuello de botella sobre el boulevard 18 de Marzo, en la Cabeza de Juárez. La propuesta de los representantes es que la calle principal del centro, Constitución del 57 se habilite como una calle de doble sentido para que el tránsito fluya, o que se repare el puente de Los Suspiros en la colonia Benito Juárez, dos vías paralelas al centro.

“Estamos por solicitarle al presidente municipal y que él nos reciba para explicarle nuestro punto de vista y que la autoridad municipal nos dé su punto de vista; la otra posibilidad que yo he externado es que reparen ya el Puente de Los Suspiros para que se desahogue el primer cuadro de la ciudad. El transporte público reactiva la economía de cualquier lugar, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, si no hubiera transporte la gente no llega a hacer sus compras, no llega a hacer sus cosas, Jojutla es un centro de operaciones muy importante y nosotros somos parte de esos prestadores de servicios que ayudamos en el desarrollo”, comentó Leopoldo Odriozola Reyes, líder de Rutas Unidas de la zona sur.

Hace un par de días la avenida Constitución del 57 se abrió completamente para el tránsito peatonal y en los próximos días se espera que se abra el auditorio municipal para reubicar a algunos comerciantes que perdieron su fuente de empleo en esta misma avenida.