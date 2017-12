Nosotros - AMLO: Una buena y una mala

Opinión

| José María Román Román

2017-12-22

Entre varias de las propuestas que hace AMLO en su programa de gobierno para el caso de llagar a la primera magistratura del país, anunció un programa de beneficios laborales para los policías. Ante la criminalidad agobiante que sufre la sociedad Mexicana, se convierte en una necesidad apremiante para tener un cuerpo policiaco que retome sus funciones con profesionalismo.

Pero esto solo puede ser el principio mas no la solución, sino se acompaña de medidas complementarias que hagan que esa pretendida reforma tenga aplicación práctica en las calles de la nación y en la seguridad de las personas. Para ser efectiva se necesita además reformar leyes que impiden de alguna forma el combate a la delincuencia como el caso específico de cubrir el rostro o los ojos de los detenidos por algún delito o relacionados con un posible delito que está en proceso de investigación. En este caso muy recurrente que miramos en los medios todos los días existe una imposibilidad de otras víctimas diferentes a las cuales o por las cuales son detenidos para identificar a los delincuentes y en su caso buscar su castigo. Cierto que tratándose de gente inocente se cometería una injusticia en su honor, pero la otra injusticia a sopesar es que los posibles terceros perjudicados por ese mismo delincuente también sufrirían de otra injusticia tal vez mayor al no poder identificar al victimario por los medios de comunicación o cuando salen en los medios de comunicación sus imágenes. Se tendrá necesariamente que buscar una alternativa para que no se siga produciendo esa impunidad de casi el 100 por ciento en el castigo a los delincuentes y de los delitos como ahora sucede.

También se requieren reformas para obligar al gobierno ya sea estatal o federal a que por ley o dentro de la ley se establezcan los programas tendientes a hacer de los cuerpos policiacos una materia profesional que requiera estudios no de seis meses o un mes como se hace actualmente, sino de una academia que funciones verdaderamente y que los catalogue como profesionistas en esa materia. Nada nuevo si consideramos que en Perú ya existe.

Buscar la protección social de los policías y darles seguridad en el empleo tal como lo hacemos con los maestros o médicos es indispensable para que el combate a la delincuencia sea efectivo. Otra razón de peso para tener un cuerpo policiaco verdaderamente funcional es dar de verdad y no de verbo solamente una autonomía indispensable a las ahora fiscalías y proponer a personajes que nada tengan que ver con la política, sino con las capacidades profesionales del individuo. Todos sabemos del manejo sucio y político que se les da a las procuradurías y baste saber cómo Graco quiere imponer y seguramente lograra a que su sobrino plante sus reales en la fiscalía del estado. Si lo logra, (delo por hecho) es efectivamente con la finalidad de cubrirse la espalda de las arbitrariedades y excesos que ha cometido tanto el gobernador como los diputados y demás funcionarios de primer nivel y nadie más que un familiar para hacerlo debido a las ligas de sangre y parentesco para lograrlo. Es una burla esa propuesta de pretender que se queda el actual fiscal por 9 años más porque el mensaje es muy claro: busca la protección necesaria al menos mientras caducan legalmente los posibles delitos que ha cometido Graco y de los que se ha hablado en exceso.

Si queremos ser objetivos, sustancialmente la propuesta de AMLO es viable.

Otro argumento muy razonable y lógico de AMLO es su proyecto de establecer un mando único de cuerpos policiacos y lo dice de una forma muy sencilla: El MU ya existe porque las leyes federales y estatales establecen efectivamente que las policías deberán coordinarse para sus actividades de combate al delito y que en caso necesario tanto los gobernadores como el propio Presidente de la Nación pueden y tienen las facultades para asumir excepcionalmente el mando general policiaco si el caso lo requiere. Eso ya está reconocido y establecido tanto en las leyes orgánicas municipales y los bandos de policías y buen gobierno como los relativos de las leyes federales. AMLO tocó un punto toral valioso, un punto bueno a su favor y a favor de la sociedad y el tropezón muy serio que dio cuando dijo y habló de la amnistía de los delincuentes debemos tomarlo como un serio error humano que desde luego no es ni debe de ser cuando se busca la justicia porque la justicia para ser justa, (valga la redundancia) necesita como elemento vital de sobrevivencia, el castigo al crimen y a los criminales. Esto no es un acto gracioso, es sencillamente una regla elemental de sobrevivencia humana para lograr armonizar una sociedad gravemente en conflicto como la nuestra.