Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-22

1.- Por los municipios

2.- Corachivas

3.- Selva Cañera

4.- Lista de los campeones

1.- Sin duda que mucho del deporte se puede avanzar en caso de que en los municipios se trabaje de manera organizada, con objetivos claros y con personas que entiendan que no es entregando trofeos, uniformes, diplomas y balones como se respaldará el deporte a largo plazo, sino con la enseñanza, con profesores calificados, pero, para ello, se debe tener al frente del deporte a una persona que entienda de esta disciplina y que quiera ir por un trabajo cimentado y no sólo hacer lo que la tradición dicta y que es la dádiva; eso no funciona, está probado, sin embargo, como no tienen intención ni visión para hacer lo que se necesita, no lo que se da, y las escuelas deportivas son la única posibilidad de ser distinto, pero no lo entienden, y un ejemplo palpables es Jiutepec, ahí la necedad de Manuel Agüero le lleva a casi dos años sin hacer nada por el deporte, más que eventitos que no dejan nada, fuera de la ocasión, y todo por elegir ineptos en el área, y cuando ase tuvo a su primer empleado en esta función se lo dije, no hizo caso y lo corrió, pero ya el daño estaba hecho, y luego ser hizo de los servicios de una jovencita igual de incapaz, y tan es así que no tiene ni voz ni voto, y después de ese certamen de voleibol, no se tiene nada, y quiere seguir, e igual sucede en casi todos los municipios; a los alcaldes no les provoca nada el deporte, no existe o está en la última página de su agenda, y se dio esta tarea a algún amigo, a quien no le tocó nada, al hijo del amigo, y ahí están los fracasos, y es que desde el Instituto del Deporte no se actúa, como tampoco se liga con el sector educativo, de ningún nivel, y no sólo es cuestión de dinero, sino de voluntad, y es claro que jamás Jacqueline pidió para el deporte a Graco ni fuera capaz de decir no, se portó en calidad de empleada, y así el único perjudicado es el deportista a lo largo de la entidad.

a.- En Jiutepec el deporte es el gran ausente, sólo por ocurrencia, no por intención real.

b.- No hay tal unidad deportiva, es sólo una cancha y unas tribunas y falta saber costos.

c.- Por cierto, regidores han solicitado el costo de la cancha y no les han dado el dato.

d.- Se sabe que es dinero federal, no es apoyo de su amigo Graco ni menos municipal.

e.- Julio Espín gastó cinco millones de pesos en remodelar el estadio Lino Espín Aburto y desde un inicio así lo hizo saber y extendió la información, pero en Jiutepec no es así.

f.- En Cuautla, fuera del respaldo a los Arroceros, no se sabe nada más para el deporte.

g.- No se conoce del trabajo que se esté realizando por el deporte en Temixco, ni va a ser primordial; la señora Juanita está igual que todos los anteriores; ¿qué es deporte?.

h.- Si en todos los municipios se trabajara por el deporte, fácil se detectarían los talentos

i.- Si la coordinación se diera con el Instituto del deporte, se verían los frutos pronto.

j.- Y créanme, no se caro, pero sí se tiene que trabajar; entre los tantos becados, existe la posibilidad de encontrar los monitos para esta tarea en los municipios, pero no se hace.

2.- Los Corachivas volvieron a perder; hasta los Pumas le ganan, 2-1, ayer en el Olímpico, y es el segundo descalabro al hilo; el 2-0 ante Lobos Buap es el antecedente.

3.- Selva Cañera sigue en las visorías, e igual sucede en el caso del Jardón Yautepec, mientras que en el Atlético Cuernavaca los directivos están esperando que Goyo Yáñez y el Báxter les regalen el trabajo para explotarlo pero ya Yáñez Pineda dijo que no hay tal arreglo, “ya me hablaron y les dije que no”, así que le busquen por otro sendero

4.- En la lista de campeones, en la primera, son los Tigres del Universitario de Nuevo León los campeones; en la liga de ascenso los Alebrijes de Oaxaca; en la segunda, el Tepatitlán en la premier y el Yalmakan en la de talentos.