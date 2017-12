Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-22

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta los Pumas de la Universidad dan cuenta del 11 de los Corachivas del Atlético, ayer, en el estadio olímpico, 2-1, con anotaciones de Jesús Gallardo y Matías Alustiza, y el descuento fue de Rodrigo Izquierdo, siendo el segundo descalabro al hilo de los verdes, pues el lunes se perdió 2-0 con los Lobos Buap, de los candidatos al descenso, y sólo el viernes se ganó, 6-0, pero frente a los Arroceros del Cuautla de la segunda premier, que hasta para ganar 3-2 al Selva Cañera de la tercera, sudó en serio, y en el mismo Oaxtepec, lo que no es una buena presentación del nieto de Leaño en su calidad de director técnico del conjunto de la liga de ascenso que tiene dos participaciones más, antes de arrancar el torneo oficial.

Los Pumas de la Universidad a un mal torneo le sigue otro peor, sin embargo, en el juego de ayer salió con banderas al aire, aunque frente a una escuadra de categoría menor, de la liga de ascenso, y el tanteador no es como para animar a sus seguidores, apenas 2-1 y en su territorio, contando con David Patiño en el timón, y de seguir así, con la irregularidad como compañera, es un hecho que pronto deberá seguir los pasos de tantos entrenadores que han pasado por la escuadra sin tener ni jugadores ni capacidad para sacar adelante a este conjunto de tanta tradición en el fútbol mexicano, estando en peligro del descenso con estos números y con gastos que no se justifican, porque no se dan los resultados que se espera de la escuadra que merece mejores directivos para hoy.

Ahora se tiene el juego contra las improductivas Águilas del América de la primera división nacional y que, en la liguilla recién terminada, en cuatro encuentros no fueron capaces de hacer siquiera un gol ni de penal, pero ante una escuadra de categoría inferior, en un momento de casualidad, pueden hacer un tanto, y el cierre será frente a los Tuneros del San Luis que ni siquiera llegaron a las finales en el torneo de apertura.

En cuanto al juego contra el América, lo que parece preocupar a los directivos es la entrada, que se llene el estadio que sí sufrió averías por el sismo del 19 de septiembre, aunque Graco Ramírez, sin presentar pruebas, en entrevista, dijo que fueron “sólo unos tensores”, sin embargo, el equipo tuvo que salir por dos encuentros del lugar, pretextando que el lugar era albergue o centro de acopio, lo que no era cierto, mientras circulaban fotos en redes sociales donde se venían grietas, lo que nunca se desmintió, ni se dio a conocer el dictamen oficial que garantizara que el inmueble está en condiciones óptimas para ser utilizado a su máxima capacidad.