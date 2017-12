Cultura

2017-12-22

La Zona Arqueológica de Xochicalco y su Museo de Sitio, en el estado de Morelos, son los primeros en contar con cédulas auditivas que difunden a detalle las características particulares de este sitio patrimonial, con lo que se busca mejorar la calidad de la visita pública.

Isabel Campos Goenaga, directora del Centro INAH Morelos, expuso que el uso de las tecnologías es muy importante en la difusión cultural, sobre todo si se pretende llegar a un público más amplio, el cual cuenta con un fácil acceso a dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, por lo que se busca que la gente, a través de estos aparatos, se apropie de su patrimonio y coadyuve con el INAH en su cuidado.

Concluyó que con proyectos como éste, el instituto avanza en su labor de proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural, al vincular de manera más enriquecida a la sociedad con los bienes culturales, ya que no se trata únicamente de recorrer el sitio, sino que las nuevas tecnologías permitan interactuar con los espacios.

FERIA GASTRÓNOMICA y CULTURAL del TLACOYO; asiste y disfruta de los "Tlatloyos" de frijol crudo únicos en el país además la gran variedad de rellenos, chales, requesón, haba, frijol hervido, etcétera. Rescatando y promoviendo nuestra gastronomía, riqueza de los Atlatlahuquenses, (tlatloyo, tlacloyo del náhuatl "empanada de maíz"); el Ayuntamiento Municipal invita a partir de las 9:00 horas, informes en el teléfono 7353515523; habrá una gran pasarela de estrellas del firmamento musical.

"REVUELTAS del OTRO LADO", diálogo, indagación y ensueño sobre Silvestre Revueltas en Estados Unidos del Maestro y Profesor Jesús del Toro, catedrático de la Facultad de Artes de la UAEM y del Centro Morelense de las Artes; Conferencia, “Redes, música, imagen y trascendencia, por el Maestro Jesús del Toro y los comentarios de Eduardo Corona, Antonio Outón; Casona Spencer a las 17:00 horas, habrá vino de honor, entrada libre, Hidalgo 22 centro.

“VALSIAN”, agrupación conformada por Eunice Guerrero en la voz y Óscar Domínguez en la música, acompañados por Gabriel Moro en la guitarra y mandolina, Alecs Martínez en el bajo, Daniel Reyes en los sintetizadores y Lolo Parral en la batería, se presentarán en concierto en el Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, a las 17:00 horas, entrada gratuita, calle Rubén Darío esquina con Amado Nervo colonia Carolina.

LEVI Escuela de Artes invita a su Gran Posada con Piñatas, Kermes, Performance de teatro, grupo musical y la presentación especial de Nallar Samuel cantante profesional y productor de grandes artistas como Yuri, Armando Manzanero y otros artistas de televisa; en Salón de fiestas María Isabel a partir de las 18:00 horas, entrada libre; podrás ayudar con algún suéter o cobija que ya no ocupes pero este en buen estado y el día de la posada lo entregaremos a personas que lo necesitan principalmente mujeres, niños y ancianitos de la asociación civil Morelos; camino antiguo a Santa Inés 568, colonia Guadalupe Victoria a 20 metros de donde se paga el agua SOAPSC.

EN EL MANOJO: Trova, boleros y bohemia con Paco González, a las 19:00 horas, cooperación voluntaria consciente. Noche de rock pop con “Maroma” a las 22:00 horas, donativo 25.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

PASTORELAS PEREGRINAS, a las 19.00 horas, en las plazas públicas y foros de los municipios: Tepoztlán, Zacatepec, Axochiapan, Tlaquiltenango, Mazatepec.

“JOSÉ ALFREDO y YO”, su tercer tributo a José Alfredo Jiménez de la artista peruana Tania Libertad, Una de las voces más reconocidas en América Latina, como parte de su gira de cierre de fin de año y presentación de su nueva producción se presenta en la sala de conciertos del Centro Cultural Teopanzolco, a las 20:30 horas, en cómodas localidades

$865.00, $580.00 y $350.00.

HASTA PRONTO. Porque perder las esperanzas de volverse a ver. Porque perder las esperanzas si hay tanto que ver. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego. Nos reunirá el Señor Con nuestras manos enlazadas y en torno al calor formemos esta noche un círculo de amor. Un 14 de diciembre inicié mi camino laboral formalmente en Nissan Mexicana. Se me acabó la paciencia y la salud me está cobrando con creces el trabajar en las noches. Agradezco a mi querido hermano Efraín (†), por haberme dado la oportunidad de conocer la ingeniería integral, después de 2 años de estarme convenciendo de acompañarlo en la instalación de la máquina rotativa; quien me orientó editorialmente para crear la columna “Instituciones” y posteriormente Carlos Gallardo al bautizar “Breverías Culturales”. Asimismo, agradezco a todos los que me acompañaron brindando la información o leyendo las líneas que ahí se plasmaron. Que renazca el amor de Jesús nuestro señor en sus corazones, que brinde bendiciones, salud y alegría en sus corazones en estas fiestas decembrinas.

