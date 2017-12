Local

Erick A. Juarez

2017-12-21

-Habitantes de la colonia Ampliación Maravillas carecen del servicio desde hace tres meses





Un grupo de vecinos de la colonia Ampliación Maravillas, en Cuernavaca, bloqueó el Paso Express de la México-Chilpancingo y Avenida Vicente Guerrero para retornar la autopista, para exigir el abastecimiento del agua potable para los colonos, debido a que desde hace más de tres meses no cuentan con el suministro.

El bloqueo de las arterias viales inició alrededor de las 08 de la mañana de este miércoles, en donde el grupo de habitantes de la colonia antes mencionada, demandaba a las autoridades estatales y municipales el restablecimiento del servicio.

Fue más de una centena de automovilistas los que estuvieron varados en el Paso Express, debido a que los vecinos de la colonia Ampliación Maravillas taparon con llantas y palos la autopista para exigir a las autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), atendieran su petición.

"Señor Gobernador o a quien corresponda, les estamos pidiendo agua desde hace más de tres meses y no nos hacen caso, su respuesta es solamente al rato les mandamos, al rato les mandamos una pipa y esas pipas nunca llegan, esa no es la solución, estamos pagando nuestros recibos y no tenemos ni una gota de agua y si no pagamos nos cobran recargos, de qué se trata", señaló una de las afectadas.

Sin embargo, fue alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer, cuando arribó uno de los directivos del SAPAC al bloqueo acompañado de una patrulla de la Policía Federal; cuando las autoridades y los vecinos llegaron a un acuerdo para el abastecimiento, esto, alrededor del mediodía de este miércoles, desbloquearon a los cuatro carriles del Paso Express hacia el sur con destino al estado de Guerrero.