Yesenia Daniel |

2017-12-21

Jojutla, Mor.- Iván Robles Brito, damnificado del sismo del 19 de septiembre del municipio de Jojutla y beneficiado con un monedero electrónico con dinero de la fundación altruista Tzu Chi de Taiwán, hizo una compra de mil 228 pesos por un cobertor para bebé y una batidora, sin embargo al no haber los productos en existencia pidió que le cancelaran la compra, la tienda departamental Coppel en Jojutla canceló la compra pero a cinco días de esto no ha visto el reembolso en su tarjeta y pide apoyo para no perderlo.

La fundación taiwanesa entregó tarjetas a cientos de personas en los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec, la condición en el uso de estos recursos que regalaron de corazón, fue que no podían usarlo para comprar bebidas alcohólicas o cigarros, sólo artículos de primera necesidad, alimentos, muebles, enseres domésticos, lo necesario para volver a formar su patrimonio.

Por eso, Iván Robles Brito acudió a la tienda Coppel a comprar un cobertor para bebé, para su hijo que está por nacer, y una batidora para autoempleo, el pasado 15 de diciembre. Al no haber los productos en existencia pidió que le cancelaran la compra, la cancelaron, pero a 5 días de esto, la tienda no ha hecho el reembolso, denunció el vecino quien teme perder su dinero.

“Ya había pasado la tarjeta, la cajera canceló la compra pero al momento de hacernos la cancelación de la compra en mi saldo se ve reflejado el descuento y hasta el momento, hoy martes 20 de diciembre no se me refleja el reembolso. Ya platicamos con el gerente y ellos me indican que van a hacer la corrección, a ver si me regresan mi dinero o me regresan mis cosas, vine el sábado, domingo pero no me resuelven nada, no se ha reflejado el reembolso de mil 228 pesos y no me dan ninguna solución”, comentó Iván Brito.

Otra explicación que le han dado en la tienda departamental es que espere de 15 a 20 días para que ellos investiguen dónde está el dinero que tomaron de su tarjeta y reponerlo, sin embargo el cliente hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para asesorarlo y no perder el dinero que le donaron tras perder su vivienda.