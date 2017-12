Local

Piden transportistas a SMyT no renovar los permisos de dudosa autorización

Yesenia Daniel |

2017-12-21

Jojutla, Mor.- En enero de 2017 la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) autorizó 55 permisos para que igual número de unidades de dos agrupaciones dieran el servicio de transporte colectivo en una nueva ruta: Casa Blanca-Xoxocotla-Puente de Ixtla, pero desde que se abrió, el resto del gremio transportista se manifestó en contra porque los permisos no fueron convocados a concurso y acusan que se dieron de manera irregular por funcionarios que ahora ya ni siquiera trabajan en la dependencia de gobierno.

En este panorama, el representante de Rutas Unidas (RU) de la zona sur poniente, Leopoldo Odriozola Reyes, junto con Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ruta 10, se pronunciaron por la cancelación de dichos permisos cuando se cumplan el término de un año, es decir, el próximo 4 de enero de 2018; de no hacerlo, indicaron que están decididos a cerrar carreteras si es que fuera necesario para que las autoridades les hagan caso.

“Fueron dados de manera muy dudosa, lamentablemente fueron autorizados en estas fechas que ya casi no hay muchas actividades y mucha gente ya está adentrado en las fiestas, amanecieron ya en enero con permisos nuevos y como fueron permisos que fueron autorizados por la Secretaría (de Movilidad y Transportes) ya no pudimos combatirlos pero hoy el compromiso con el secretario es que los va a cancelar, no los va a renovar y con esto entrar en un proceso en donde participemos todos. Se entiende que por ahí hubo algunas cuestiones de dádivas a algunos funcionarios que hoy ya ni siquiera trabajan ahí en la Secretaría”, explicó Leopoldo Odriozola.

La Secretaría de Movilidad y Transportes realiza un estudio de factibilidad cuando una demanda o necesidad del servicio en cierta zona, esa solicitud debe contar con ciertos requerimientos como número de población beneficiadas, entre otros; en el caso del derrotero de Casa Blanca-Xoxocotla-Puente de Ixtla, los concesionarios de RU, ruta 10 y CTM, acusan que el concurso para la adjudicación de permisos nunca se llevó a cabo, por lo que ahora cuando se cumpla el plazo del 4 de enero, ellos quieren participar, para que el proceso sea “parejo”.

“La molestia de todos los compañeros es que sólo fueron dos organizaciones las beneficiadas, todos los demás, nadie de nosotros obtuvo un permiso para prestar el servicio, entonces lo que queremos es que dejen de circular y que se abra el proceso en donde todos participemos, todos parejos”, dijo el líder transportista.

Los únicos beneficiados en este proceso fueron el grupo de Dorados del Sur y Ruta 6, con 35 y 20 permisos respectivamente. No hubo equidad en la distribución de los permisos.

Odriozola Reyes indicó que en pláticas con el titular de la SMyT, David Martínez Martínez, les aseguró que “no habrá de permitir prácticas irregulares”, y que está en la disposición de revisar el tema.