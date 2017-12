Local

2017-12-21

-Carlos Brito tiene 30 años, ha trabajado por los derechos humanos, es de Panchimalco y de familia comerciante

Jojutla, Mor.- El lunes 18 de diciembre Carlos Alberto Brito Ocampo se registró en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) como aspirante a la alcaldía de Jojutla por la vía independiente. No tiene carrera en la política tradicional pero sí en la defensa de Derechos Humanos, principalmente, en la Ciudad de México en donde ha trabajado los últimos años.

Carlos Brito se registró en la recta final para entregar la carta de intención para ser candidato independiente ante el Impepac, acompañado de quienes integrarían la fórmula de resultar electos: un grupo que cumple con el requisito de paridad (hombres y mujeres en igual proporción), que son personas jóvenes pero no por ellos inexpertas en la política, aunque no en la tradicional de los partidos políticos.

Antes del 3 de enero de 2018 el Impepac informará a la fórmula de Carlos Brito si el Consejo Electoral aprobó la solicitud de candidatura, de aprobar este paso, a partir del 3 de enero y hasta el 6 de febrero tendría que reunir al menos mil 385 firmas de las 36 secciones electorales que hay en todo el municipio de Jojutla, para que su nombre pueda estar en la boleta electoral y participar para ser votado.

Carlos Brito tiene trayectoria en el tema de Derechos Humanos, participó en movimientos sociales y académicos, actualmente da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participó activamente el movimiento #YoSoy132 que en la elección de 2012 abogó por los derechos de libertad de expresión y abrir el debate de los candidatos a la presidencia de México, en ese entonces del candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto; por eso asegura que sí ha estado inmiscuido en la política pero por la que por costumbre se piensa, y que se remite a los partidos políticos y grupos de poder.

“Estoy dejando esa vida profesional para trabajar por Jojutla, he participado en movimientos sociales y académicos y desde esa perspectiva creo que siempre he trabajado en la política desde ese punto de vista, desde las calles, desde los tribunales, en la Academia, del movimiento social, eso también se llama política, entonces en ese sentido no es nuevo para mí. Lo que me lleva ahorita es que hubo esta idea de que los jóvenes estaban en las calles a partir del sismo, haciendo actividades que le tocaban al Estado y eso se vio en todos los lados, en cada esquina a jóvenes involucrándose pero aquí en Jojutla cualquier inacción es todavía más grande, cualquier inactividad, cualquier acto de negligencia pesa todavía más, son autoridades cuyos efectos se sienten más y lo que hemos estado haciendo es que cada quien, los jóvenes, es que estamos haciendo las actividades que deberían estar haciendo el Estado, municipales y federales, y hoy estamos en una circunstancia en donde hay un montón de ayuda que bien podría ser mejor canalizada si hubiera confianza en las instituciones”, explicó.

Por el momento su plataforma para darse a conocer son las redes sociales, principalmente Twitter, y la publicidad de boca en boca. El aspirante adelantó que cuando sean los tiempos electorales nuevamente usará las redes sociales y el salir a las calles a pedirle a la gente la oportunidad de participar.

También planean crear un código de ética y tener un plan de trabajo a partir de las propuestas con los distintos sectores de la sociedad.

“Tenemos la expectativa de que con esas necesidades que tenemos enfrente existan propuestas distintas, sensibles y no que no vengan arrastrando esas cadenas de corrupción, de otras generaciones políticas, creemos que la propuesta va a ser bien recibida por la gente”, finalizó.