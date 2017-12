Justicia

2017-12-21

-Bajo amenazas de muerte pretendían cobrar el llamado derecho de piso a comerciantes de la Localidad.

Efectivos de Seguridad Pública Municipal de Yautepec pusieron fuera de circulación a dos presuntos integrantes de una célula del crimen organizado en el momento en que pretendían extorsionar a comerciante de dicha localidad con el llamado derecho de piso y cuando pretendían huir a bordo de un auto, fueron asegurados y los encontraron en posesión de droga, cartuchos de diferentes calibres, mascaras, pólvora y una filosa navaja entre otros objetos e incluso dos teléfonos celulares, varias dosis de cocaína, así como rollos de cinta canela que utilizan para torturar a sus víctimas, mismos que ya están tras las rejas.

De acuerdo con los informes oficiales se trata de Juan Carlos “N”, de 39 años de edad, vecino de la colonia Cuautlixco, en Cuautla, y de su cómplice el mozalbete Jesús Emmanuel “N”, quien dijo tener 15 años de edad, con domicilio en la colonia Juan Bautista, del municipio de Xochitepec, mismos que cayeron en manos de la policía, cuando trataban de escapar a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Beetle, color negro, sin placas con permiso del Estado de Guerrero, con el cual quedaron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Zona Oriente, donde permanecen tras las rejas y bajo investigación y se espera que muchas de sus víctimas acudan a denunciarlos para que de esa forma sean castigados con todo el pesos de la ley.

Se sabe que los dos integrantes de la maña pretendían cobrarle a un comerciante del poblado de Oaxtepec, la cantidad de 5 mil pesos como derecho de pago de piso para posteriormente mantenerlo a renta y cobrarle por dicho concepto la cantidad de 2 mil pesos, argumentándole que pertenecían al crimen organizado y ellos no perdonan, advirtiéndole que si no pagaba su vida corría peligro, pero el fenicio no accedió a sus peticiones y los denunció a la Policía, siendo aprehendido cuando iban en plena huida a bordo de un auto compacto.