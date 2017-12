Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-12-21

1.- ¿Sobrevivirá el deporte?

2.- Álvaro Reina

3.- Los Arroceros sí

4.- Juegos II

1.- ¿Sobrevivirá el deporte después del 30 de septiembre del 2018?, y tengo la esperanza de que sí, que el daño que está haciendo la autoridad actual, dejará huella, pero creo que se puede rehacer lo tanto que está fatal, las heridas y la desconfianza que ocasionaron por su soberbia, se pueda recomponer, y que sirva de lección para que nunca se repita la torpeza y la falta de talento con el que se trabaja ahora, en complicidad con el gobierno estatal que no exige resultados, que vive igual o peor ceguera que la que surge de estas oficinas ubicadas en el estadio Centenario, y es la hora de reaccionar y que las personas de buena fe y eficacia se hagan presentes para hacer propuestas y que se exija a la parte gubernamental que se atienda esta área con urgencia, puesto que su ineficacia deja una de las etapas peores que se han vivido en este terreno, y si los deportistas, entrenadores y directivos siguen callados y/o a la espera de que por voluntad divina se resuelvan las graves dificultades que se generan por esta incapacidad que arrancó el uno de octubre del 2012, aunque igual se tiene culpa entre los que conforman la comunidad deportiva al no hacerse escuchar, al no buscar los senderos para hacer sentir su malestar constante, y es que nunca se vio a nadie exigir presupuesto para el deporte y protestar en serio por la falta de recursos para becas y respaldos para los atletas; unos cuantos, y ante la sordera de este régimen, se requiere una protesta de hoy e igual de mañana, y eso no se hizo; es tarde para hacerlo y creo que se pueden hacer dos cosas ahora, el vacío a las autoridades actuales y su grupo de becados inoperantes que hacen las veces de funcionarios, aunque no funcionen, y prepararse para lo que viene, de lo contrario, vendrá lo peor, que lo hay.

a.- Director que exija a la autoridad para apoyar a los atletas con orden y organización.

b.- Incremento al presupuesto para el deporte acorde a un plan de respaldo a los atletas, escuelas deportivas, la masificación del deporte y el alto rendimiento en toda la entidad.

c.- Contacto estrecho en los municipios a cambio de interacción y apoyo recíproco para el deporte, y para ello, que existan profesionales o, al menos, personas con la intención de sentar las bases del deporte, no de entregar balones y trofeos porque ayudan poco.

d.- Ante esto, titular del deporte en diálogo directo con los alcaldes en apoyo recíproca.

e.- Apertura con los titulares de las asociaciones que quieren apoyo con organización.

f.- En cuanto al deporte estudiantil, desde los jardines de niños hasta las universidades.

g.- Masificación del deporte; todos a las canchas, en unos deportes y creciendo a todos.

h.- Selección ordenada de los mejores para el alto rendimiento con personal profesional.

i.- Clínicas para entrenadores y dirigentes y respaldos al trabajo, esfuerzo y resultados.

j.- Si alguien cree que la solución al deporte es despilfarrar el dinero haciéndolo sin orden y sólo porque alguien lo solicita, está equivocado: trabajo, esfuerzo y resultados.

2.- Es tiempo ya que Álvaro Reina dé a conocer lo que piensa hacer por el bien del deporte de la Universidad, si es que ya se oficializó su nombramiento. Si no es así, quien está durmiendo en sus laureles es el rector, Gustavo Urquiza; que se dé prisa, creo

3.- Los Arroceros del Cuautla no pudieron vencer a los titulares del Selva Cañera de la tercera división. Tres tiempos, con jóvenes a prueba se ganó 2-1 y con titulares 1-1 y 0-0, para el 3-2 apenas, y se viene de perder 6-0 con los Corachivas del Atlético Zacatepec

4.- Los juegos escolares de la zona escolar 61 serán en Jiutepec… Así se tiene contemplado.