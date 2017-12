Deportes

2017-12-21

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Corachivas del Atlético Zacatepec enfrentará su tercer encuentro amistoso de balompié de preparación, frente a lo que queda de los Pumas de la Universidad, en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, a las 11 horas de hoy, a puerta cerrada, después de que en los dos primeros se tienen el 6-0 sobre los Arroceros del Cuautla de la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos, y derrota de 2-0 frente a los Lobos Buap, que es de los candidatos al descenso, el primer juego en el estadio Centenario y el segundo en el ingenio, y hoy se salta nuevamente a la cancha.

El cuadro de los Pumas de la Universidad está en malas condiciones, los directivos han permitido que el prestigio de este club se siga arrastrando, no se califica y poco a poco se empieza a meter en serias dificultades por el descenso, por lo que no sería nada extraño que el conjunto de los verdes salga con banderas al aire, con un poco de trabajo serio a lo largo del encuentro, como que el rival no es precisamente lo mejor que hay dentro del panorama nacional en el máximo circuito del balompié azteca.

El Yautepec de vacaciones

Por otro lado, se informó que el cuadro del Jardón Yautepec de la tercera división envió de vacaciones a sus jugadores, y se regresará hasta el tres de enero, cuando inicien su trabajo con miras a la segunda parte del certamen de la tercera división, en donde se espera mejorar lo hecho en la primera, cuando se conquistaron dos puntos, los dos arrebatados al cuadro de los Avispones del Chilpancingo, en el estadio de la unidad deportiva de San Carlos, tras la igualada y triunfo por la vía de las penas máximas.

Bajas del equipo

Se tienen tres bajas de la escuadra, Diego Espinosa, quien está siendo buscado por el cuadro del Selva Cañera, mientras que el portero, Luis Fernando Gómez, y el delantero, Jesús Urióstegui, por el Atlético Cuernavaca, en el primer caso se tiene proyección, porque el entrenador sabe trabajar con los jóvenes, pero en el del cuadro capitalino, el timonel no es precisamente la capacidad andando, puesto que lo mismo ha fracasado con la segunda división nacional en cuatro torneos, y dos en la tercera, pero algunos elementos se dejan llevar por el canto de sirenas y luego terminan arrepentidos, cuando ya es tarde.

Contra Cuautla se jugó

El cuadro del Jardón Yautepec también jugó contra los Arroceros del Cuautla y perdieron, en la cancha de San Carlos, 7-1, en donde Diego jugó en tres posiciones, en la defensiva, como medio derecho y como delantero, y de ahí gustó para el cuadro del Selva Cañera y está cerca de ligar contrato.