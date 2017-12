Cultura

Es compositor, intérprete y arreglista de toda su obra musical. Un guitarrista que ha logrado darle frescura, innovaciones, pero sobre todo carácter y personalidad a la guitarra. Ha conseguido un sonido personalísimo y un toque realmente impresionante, solo una inusual interiorización de las formas musicales, acompañadas por una electrizante interpretación interpretativa, explica el “aire “o “swing” de este joven, presente hasta en su plasticidad en el escenario para llegar al corazón de todos los públicos no importando país, raza o condición social.

En su última producción Merry Christmas interpreta 11 melodías de lo más tradicional:

El niño del tambor, Blanca navidad, Rodolfo el Reno, Cascabeles, Paseo en trineo, War is Over, Los peces en el río, Santa Claus llega a la ciudad, Te deseamos una feliz Navidad,

Feliz Navidad, Noche de Paz.

Disfrute el espectáculo Paco Rentería “Merry Christmas” en el Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza a las 19:00 horas, boletos en taquilla, informes en el teléfono 7351705560.

DIBUJO con MODELO al DESNUDO, segunda Sesión dirigida por el artista ‘Hombre De Lodo’ en el El PAATio a partir de las 16:00 horas, costo $50.00 por persona, cupo limitado;

Se trabajara con un modelo masculino de complexión delgada, durante la sesión de dibujo, se trabajaran distintas poses cortas (5 a 15 minutos por pose), el modelo trabajara con algunos accesorios, durante este tiempo podrán contar con asesorías técnicas por parte del artista invita a dirigir la sesión.

CINE CLUB MMAPo presenta la proyección de “Macario”, Director Roberto Gavaldón, México 1960, Museo morelense de Arte Popular a las 17:00 horas, entrada gratuita; adaptación basada en una novela de B. Traven que trata sobre acontecimientos en la relación del indígena Macario con la Muerte; El campesino Macario vive obsesionado por su pobreza y por la idea de la muerte. Obstinado, decide aguantarse el hambre hasta no encontrar un guajolote que se pueda comer él solo. Su mujer roba uno y Macario sale al bosque a comérselo. Allí se niega a compartirlo con Dios y con el Diablo y sólo lo hace cuando se le aparece la Muerte. Agradecida, la Muerte entrega a Macario un agua curativa con la que el campesino comenzará a hacer milagros.

CINE CLUB BORDA proyecta “Mr. Nobody (Las vidas posibles de Mr. Nobody en España)”, sala Manuel Ponce del jardín Borda a las 17:00 horas, entrada gratuita; es una cinta inclasificable de ciencia-ficción, donde se necesita toda la atención del espectador, que será recompensada con un constante dejavú de sensaciones; de las tres tramas (representada en cada una de sus esposas), la más interesante es su relación con la mujer Anna; Mr. Nobody, puede ser considerada una obra destinada a un público intelectual con aires pretenciosos y existencialistas. Pero es mucho más que eso, es una creación con alma, donde el amor tiene vida propia y es el motor de un personaje que refleja un poco de nosotros mismos.

El TRÍO IGHME integrado por Bárbara Piotrowska en el Cello, Leonardo del Castillo en el Piano y Adolfo Alejo en el Violín, presenta un repertorio compuesto por obras de Beethoven, Shostakovich y Schoenfield en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19:00 horas, Rio Balsas 22 colonia Vista Hermosa.

EN EL MANOJO: Cantautores y trovadores en solidaridad: Teo Chacha, Jesús Peredo, Alfonso Maya, Paco González, Isaías Alanis, Javo Arcos, Día Martínez, Arturo Córdoba, Jessica Hamed, Cristian Román, María Jimena, Juan Luis de Pablo, Ricardo Aguilar, Miguel Coronel y los que se sumen, a partir de las 19:00 horas, donativo mínimo 50.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

PASTORELAS PEREGRINAS, a las 19.00 horas, en las plazas públicas y foros de los municipios: Miacatlán, Tlaltizapán, Tepalcingo, Huitzilac, Tlalnepantla.

