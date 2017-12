Local

Yesenia Daniel

2017-12-20

-Se trata de Diana Laura Reyes Díaz, de 13 años de edad, habitantes de Chicatlán

Tlaquiltenango, Mor.- Con dos días sin saber dónde está, la Fiscalía General del Estado emitió la Alerta Ámber de la menor Diana Laura Reyes Díaz, de 13 años de edad y habitante de la comunidad de Xicatlacotla o Chicatlán, del municipio de Tlaquiltenango, al sur de la entidad. Se pide la colaboración de la población en general para su ubicación inmediata, pues se teme que sea víctima de la comisión de un delito y que su integridad física esté en riesgo.

La madre de la menor de edad, Adriana Díaz Aguilar se presentó ayer en la Fiscalía regional de la zona surponiente para saber si había avances en la denuncia presentada el mismo día de su desaparición, el domingo 17 de diciembre, e informó que su hija fue vista por última vez cuando salió al patio de su casa en la mencionada comunidad de Xicatlacotla, justo antes de que se dispusieran a desayunar café y pan.

La madre de la niña, aseguró que su hija no tenía motivos para abandonar su casa y que Diana Laura no sería capaz de hacerle sufrir esa angustia por no saber en qué condiciones está.

“Mi hija desapareció a las 7 de la mañana, ya no la vimos, de hecho ella estaba muy tranquila, como todos los días, no noté nada raro en ella ni noté nada de que se quisiera ir ni nada, ella nos comentó que tenía ganas de un café con pan y yo le dije que pusiera el agua para el café y que un chavo que está ahí con nosotros iría a traer el pan, entonces se salió para el lavadero y de ahí ya no supimos nada de ella. De hecho ella es de las personas que se levantan temprano y anda por ahí escuchando música, y nosotros nos quedemos acostados, ella estaba levantada, quería un café, nosotros le dijimos que sí y de ahí ya no supimos nada. Yo siento que ella no se fue por su propia voluntad, porque ella no tenía dinero, no llevaba dinero y ella no era así conmigo y no creo que ella quisiera verme así, ella tiene 13 años nada más”, relató la señora Adriana Díaz Aguilar.

De acuerdo al protocolo de la Alerta Ámber, esta ficha en donde se difunde los datos generales del menor desaparecido y su fotografía sólo está vigente 72 horas, terminado este lapso se hacen otros procedimientos, por eso es importante la colaboración de la población en general para aportar datos que ayuden a su pronta localización.

Al momento de la desaparición Diana Laura Reyes Díaz, llevaba sudadera color negro, mallón en color negro, zapatas en color azul; como seña particular tiene una cicatriz en la frente, es de tez morena clara, complexión robusta, color de ojos café y cabello largo, en caso de contar con informes comunicarse al número telefónico 734 146 68 93 con Adriana Díaz o Esmeralda.