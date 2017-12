Local

Yesenia Daniel |

2017-12-20

Puente de Ixtla, Mor.- Al menos una veintena de personas de la colonia Norte del municipio de Puente de Ixtla sigue a la espera de que el gobierno local y el estatal les ayude en la demolición de sus viviendas que quedaron a punto de derrumbarse tras el sismo del 19 de septiembre. A tres meses de este evento trágico, los ixtlecos piden la atención inmediata de las autoridades.

Ayer por la mañana un grupo de personas, vecinos de la colonia Norte, cerró el paso vehicular en la entrada principal de la cabecera municipal; exigía la atención inmediata de la presidenta municipal, Dulce Medina Quintanilla, para demoler sus casas, como ha sucedido en los demás municipios afectados, como Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec y Tlaltizapán, por mencionar los de la zona sur.

“No hemos sido atendidos de parte de nuestras autoridades municipales, en concreto, hemos sido convocados para tener una reunión con nuestra presidenta municipal pero no ha venido, para el miércoles 13 tenía una reunión con nosotros pero no llegó, lo que pedimos es que nos escuche la presidente y dé respuesta favorable a nuestras peticiones, que es la demolición de lo que eran nuestras casas que son pérdida total y el retiro de los escombros”, comentaron los vecinos.

Los colonos refirieron que la falta de atención de parte del gobierno local es porque sus viviendas están ubicadas sobre zona federal, en lo que eran las antiguas vías del tren.

“Hubo un comentario de parte de la señora presidenta con el señor Graco de que no se podía demoler porque la Sedatu dice que no reuníamos los requisitos porque somos zona federal, somos de esta parte de donde era el tren, la estación de ferrocarriles, lo que era la vía; la mayor parte de los damnificados somos gente que lleva viviendo aquí más de 50 años y como le decimos, no queremos que dañen la tierra, queremos nuestra seguridad”, indicaron.