2017-12-20

OAXTEPEC, MOR.- El Deportivo Selva Cañera se medirá con los Arroceros del Cuautla, hoy miércoles a las 12 horas, en el estadio de Oaxtepec, en cotejo de corte amistoso, en donde los de la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos, tiene más posibilidades de alcanzare el triunfo, porque se está en casa y porque la mayoría de sus jugadores son de mayor edad y experiencia en esta clase de lides y superiores, pero después de lo mal que jugaron los cuautlenses ante Corachivas del Atlético Zacatepec, cualquier cosa puede darse ante una escuadra de la tercera división profesional.

El Cuautla tenía partido frente a La escuadra del Jardón Yautepec de la tercera división, pero de última hora se canceló, sin que se dieran a conocer las causas, pero sí jugó frente a los Corachivas del Atlético Zacatepec, en el estadio Centenario, en donde se dio el 6-0, con un gol en el primero y segundo cuartos, dos en el tercero y dos en el último, para una victoria que es más que contundente, que habla de la diferencia que se dio en la partida.

El Selva Cañera abrió su campo de entrenamientos y de visorías, y está llegando un buen número de jóvenes, por lo que no será nada extraño que para esta clase de encuentros, frente a los Arroceros, se incluya a algunos de los equiperos que están llegando, para conocer sus alcances, puesto que no se quita el dedo del renglón y lo que se quiere es estar en las finales, lo que no sucedió en el certamen próximo pasado, por derrota en el último juego, lo que nadie quiere que se repita, y para ello se está trabajando en serio.

Atlético-Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Corachivas del Atlético Zacatepec visitarán mañana al cuadro de los Pumas de la Universidad o lo que queda de él, de la primera división, en el estadio de la Ciudad Universitaria, en un cotejo en el que los verdes tienen la oportunidad de triunfar, tomando en cuenta que los universitarios tuvieron un torneo de apertura para llorar, y se han ligado una serie de desaciertos, empezando por la directiva del plantel.

Resultados de los verdes

Los verdes jugaron su primer encuentro de preparación el viernes 15 de los corrientes, en el estadio Centenario, en donde se salió con banderas al aire al son de 6-0 sobre los Arroceros del Cuautla de la segunda división de los nuevos talentos, y el lunes 18, en el estadio del ingenio, se perdió 2-0 con los Lobos Buap que es de los escuadrones candidatos para regresar a la liga de ascenso, con anotaciones de Jerónimo Amione y Manuel Pérez, en el primero y tercer periodos de un duelo pactado a cuatro tiempos.