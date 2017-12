Serpientes y escaleras - Las elecciones que vienen

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-12-20

En el 2018 viviremos unas elecciones sumamente complicadas. Lo que habrá como oferta para los ciudadanos es simple: cambio o continuidad. La decisión es de la gente.

Las del 2018 no serán unas elecciones normales. La conflictividad política y la profunda descomposición social en la que se encuentra el estado dan cabida a un escenario virulento en donde las propuestas políticas quedarán a la zaga de los discursos incendiarios. El enojo social es evidente y el desgaste del gobierno estatal no tiene precedente; lo que el ciudadano quiere es tomar revancha de un régimen que ha lastimado mucho al estado. Cambio o continuidad, ese es el dilema.

Partidos y aspirantes comienzan desde ahora a definir la estrategia que seguirán: unos apuestan al manejo de recursos, a la fuerza de la estructura y a la capacidad de movilización; otros suponen que el camino son las propuestas, las ideas y las promesas. Algunos simplifican el plan: atacar a Graco.

En la próxima elección hay aspectos que se deben analizar, empezando por la manera como competirán los partidos. En cuestión de alianzas, la primera que se ha conformado es la que integran Morena, PES y PT y cuyo candidato más probable será el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ahí el plan de campaña es simple: sumar la fama del futbolista con la de Andrés Manuel López Obrador y capitalizar ambos aspectos en Morena.

En esta alianza la oferta es simple y se desdobla desde México: combatir a la mafia del poder, cambiar al sistema, renovar la clase política y en el caso particular de Morelos, meter a la cárcel a Graco Ramírez y a varios de sus funcionarios. La fama de Cuauhtémoc Blanco está fuera de duda, pero sus estrategas tienen que lidiar con la limitada capacidad del americanista para sostener un debate o exponer una idea. Entonces el plan es claro: reducir al mínimo sus expresiones y centrar el proyecto en la imagen de un hombre que triunfó en las canchas y en política nunca se doblegó a las presiones del gobernador. Todo en torno a la promesa que el presidente municipal ha hecho desde hace meses: encarcelar al tabasqueño.

La contraparte a esta oferta está en el PRD con Rodrigo Gayosso. El ex dirigente ya se registró como precandidato y aún tiene esperanza de que el Frente nacional se replicará en Morelos. El plazo para registrar alianzas y coaliciones vence los primeros días de enero y cada vez se ve más complicado que este pacto cuaje; ítem más, las tres dirigencias nacionales han externado públicamente que sólo en tres estados de la república (Chiapas, NL y Morelos) no habrá acuerdo.

Las posibilidades que no se consolide el Frente en Morelos elevan las posibilidades de que Gayosso Cepeda sea el candidato del PRD, porque no hay nadie en ese partido mejor posicionado que Rodrigo. Como se ven las cosas puede suceder que los tres integrantes de la coalición Por México al Frente vayan separados en Morelos, entonces el Sol Azteca sólo obtendría el apoyo de partidos inservibles como el PSD. En cualquier caso la fuerza de la candidatura amarilla radica en la estructura que ha construido el PRD en el estado y en los recursos que manejarán en campaña; eso los convierte en un adversario peligroso, pero de ninguna manera tienen garantizado el triunfo.

La tercera propuesta por definir es la que encabezaría el PRI con el Panal y el Verde. Algunos enterados aseguran que esta semana quedará definido el candidato entre Matías Nazario, Jorge Meade y Guillermo del Valle. Nueva Alianza y Verde no tienen estructura en Morelos, son marcas obsoletas, pero ayudan al PRI a vender un proyecto multipartidista. La única estructura real de estos tres partidos la tiene el PRI y ya está muy deteriorada.

Quien resulte candidato del PRI en Morelos tendrá que remar a contra corriente. Jorge, Matías y Guillermo saben que su comité estatal responde a los intereses del PRD, que Amado Orihuela y Paco Moreno son operadores del gobernador Graco Ramírez y que la sola presencia de cualquier integrante del congreso actual les significa repudio popular.

Diseñar la campaña tricolor en Morelos requerirá de mucha habilidad, pues al momento que cuestionen el actuar del gobierno de Nueva Visión les recordarán que todos sus legisladores, uno de ellos en calidad de presidente, han sido comparsas de las tropelías y beneficiarios de todos y cada uno de los créditos que se aprobaron. Simple: el candidato del PRI en Morelos, como el candidato nacional, tiene que hacer una campaña sin el PRI.

De no concretarse el Frente en Morelos el PAN deberá postular su propio candidato. Acción Nacional ha reiterado de manera permanente que no se ligará al PRD y a unos días de que se venzan los plazos parece que así sucederá. La rebeldía del panismo morelense, pero sobre todo la falta de habilidad política de su dirigencia hizo que el comité nacional castigara a sus militantes en Morelos al entregar casi todas las posiciones federales al PRD.

Nuestro estado es el único del país en donde el PAN cedió todas las senadurías al PRD y puso a su partido en el mismo nivel que MC con una sola diputación federal. Es claro que Morelos quedó relegado de la mesa nacional, que a ninguna de las tres dirigencias le interesa impulsar el Frente estatal y que los panistas morelenses irán solos en busca de los votos. En ese plano los panistas deben ser inteligentes, pueden aprovechar las circunstancias y endurecer su discurso, resaltar que son el único partido que se ha opuesto sistemáticamente al gobernador en el congreso, que durante cinco años han señalado los errores y excesos del régimen y que sólo ellos han dado la batalla política en contra de Graco Ramírez. Capitalizar el momento al estilo del “Hijo desobediente”

Los panistas locales nunca han tenido apoyo nacional en las campañas y esta no será la excepción; ir a la contienda a contrapelo de su dirigencia nacional puede ser complicado para los panistas, pero no sería la primera vez que así sucediera. La diferencia entre ir a una campaña ganadora o perdedora depende de la actitud que asuman y da la capacidad de hacer contraste. Luego de que Javier Bolaños tiró la toalla porque se sintió derrotado, el candidato del PAN a la gubernatura de Morelos puede ser Víctor Caballero; el diputado es un buen hombre, sin antecedentes negativos y de buena reputación pública, pero para ser rentable necesita elevar sustancialmente el tono y contenido de su discurso.

Con un panorama revuelto y frente una actitud arrogante, no sorprendería que a la vuelta de los días Movimiento Ciudadano también camine solo en la próxima elección. Los naranjas han apostado sistemáticamente al gobierno estatal, son los únicos que insisten en la viabilidad del Frente y quienes, a través de Jaime Álvarez, mantienen encendida la esperanza de concretar un acuerdo de último momento.

MC es un partido nacional y obedece a una directriz federal, la relación entre Dante Delgado y Graco Ramírez nunca ha sido buena, pero hoy el veracruzano es quien más apoya al tabasqueño a pesar de que localmente el trato es poco cordial. Si los tiempos se cumplen y el Frente local no cuaja, desde México pueden ordenar a MC registrar un candidato propio para tratar de salvar el registro.

Un aspecto está perfectamente claro en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano es que en Morelos su partido está perdido, la dirigencia estatal no ha hecho nada: no hay trabajo político, no tienen presencia municipal, dejó ir a todos sus liderazgos, se sumió en un hoyo de ineptitud y se ha reducido a su mínima expresión. Como están actualmente, los naranjas tienen perdido el registro en Morelos, Jessica Ortega es la peor dirigente que ha habido en esa institución y la única salvación que tienen es apostar por un viraje de último momento para tratar de rescatar algo. En un escenario de caos como este, la propuesta más clara para buscar la gubernatura por MC es Jaime Álvarez.

La incertidumbre es la constante en este proceso electoral. Nadie tiene nada asegurado, pero eso ha servido de pretexto para que casi todas las dirigencias se sienten a esperar hasta el último momento.

La del 2018 no será una elección de propuestas, sino de desquite. La gente no escuchará las ideas de los candidatos, exigirán revancha contra quienes los han lastimado a lo largo de seis años.

posdata

La aparición de Cuauhtémoc Blanco como posible candidato de Morena al gobierno del estado mueve todo en el partido de López Obrador en Morelos. Durante muchos meses el equipo del senador Rabín Salazar se repartió posiciones y se imaginaron gobernando el estado, pero hicieron muy poco para construir un proyecto electoral competitivo.

Miguel Lucia, Pepe Silva y Radames Salazar presumían el control de la institución, se ostentaban como los operadores del senador y simulaban la construcción de una estructura. Los tres saben que Morena es un partido bien posicionado, pero también que en Morelos le hace falta bases. Sus limitaciones quedaron de manifiesto en la última visita de Andrés Manuel a Morelos.

Hoy que se abre la posibilidad de que el candidato no sea Rabín el escenario les cambió radicalmente; si el alcalde de Cuernavaca gana la encuesta para definir al candidato, ninguno de los tres personajes estará en el cuarto de estrategia del candidato; Morena tiene gente valiosa, con estructura y experiencia de campaña, pero no son ellos.

Rabín Salazar es un buen hombre, podría ser un buen candidato, pero no compite con Cuauhtémoc Blanco en popularidad. Ítem más: al alcalde se le critica que ha hecho muy poco en la ciudad, pero el senador también ha hecho muy poco en el senado.

Si Rabín Salazar no es electo candidato no pierde, pues se incorporará a la campaña nacional de AMLO. Al final lo que siempre ha buscado el senador es estar en ese equipo y en un escenario de triunfo incorporarse al gabinete federal o a una posición que le resulte atractiva, como embajador o cónsul en Alemania, por ejemplo.

nota

La información de la cancelación del Frente en Morelos surge desde México, la publica el periódico Reforma con voceros panistas y perredistas. En una nota el diario expone:

“Frente va en 90% del país, dice PRD

La dirigencia del PRD aseguró que las negociaciones que derivaron en la creación de la coalición "Por México al Frente" fueron exitosas para el sol azteca, el PAN y MC.

"De 32 entidades, solamente son tres (Nuevo León, Chiapas y Morelos) las que salen del convenio. Eso quiere decir que el 90 por ciento de la República está en la estrategia del Frente, en el ámbito federal", argumentó Ángel Ávila, secretario general del PRD.

"El Frente hizo un esfuerzo muy amplio por juntar esfuerzos y agendas comunes de Gobierno, y creo que no le fue mal al Frente. En todas las demás entidades, incluido Veracruz, que era un tema complicado, pudimos salir adelante con la estrategia del Frente", abundó en entrevista telefónica…

En otra nota el rotativo dice:

Señalan a MC de tronar el Frente

En Nuevo León, Morelos y Chiapas, entidades donde no prosperó la coalición "Por México al Frente", el partido Movimiento Ciudadano figuró como la fuerza que a la postre fracturó la coalición, acusan militantes del PAN consultados.

"En Nuevo León la bronca fue entre el PAN y MC. En Morelos, entre el PRD y MC y en Chiapas igual", confió una fuente consultada en Acción Nacional…

Aunque en Morelos hay un pleito insalvable entre el PRD y el PAN, Movimiento Ciudadano había advertido que, sin arreglo en Chiapas, estropearía la coalición en la primera entidad.

En Morelos, ni el PRD ni el Gobernador, Graco Ramírez, iban a aceptar un candidato del PAN para la Gubernatura, ni los panistas a un aspirante del sol azteca, como Rodrigo Gayosso, dirigente estatal del PRD, quien el domingo se registró como candidato "de continuidad".

En esa tesitura, es muy probable que el PAN postule a Javier Bolaños, ex presidente de la Cámara de Diputados… “

La posibilidad de que el Morelos se replique el Frente es cada vez más remota. Los esfuerzos por lograrla han sido intensos de parte de algunos integrantes de MC y del propio gobernador Graco Ramírez, el problema es que el empuje ha sido sólo nacional, dejando de lado a los actores políticos locales.

El fracaso del Frente en Morelos puede entenderse desde muchos ángulos, pero hay un elemento que permaneció siempre y fue lo que impidió que los pactos de dieran: soberbia. La petulancia del gobierno y de algunos de sus integrantes fueron el punto de quiebre del régimen de principio a fin.

post it

La arrogancia ha acompañado al régimen perredista de principio a fin. Las consecuencias de pelearse con todos están a la vista.

Con la misma actitud y estrategia ¿Por qué ahora los resultados habrían de ser diferentes?

redes sociales

Los priístas se están dando con todo. La guerra sucia es natural en ese partido. El primer golpe es contra Jorge Meade con la filtración de una supuesta conversación en Whatsapp.

Lo que se busca con este tipo de estrategias no es que la información sea real, simplemente que sea creíble. Y en el caso del delegado lo es.

Comentarios para una columna contenta:

eolopacheco@elregional.com.mx

TW: @eolopacheco

FB: Eolopachecomx

Instagram: eolopachecomx